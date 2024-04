Nečekaný zvrat. O účast na MS zabojuje také Vrána: Chci ukázat, že na to mám

V pondělí odpoledne přiletěl ze zámoří do Prahy a začal se připravovat na rychlý přesun do Bratislavy. Radimu Rulíkovi se bude hlásit na úterním tréninku a měl by být k dispozici pro páteční přípravný duel se Slováky.

„Když se ukážu v dobrém světle, tak věřím, že dostanu šanci i příští týden v dalších třech zápasech v Brně. Teď už je jenom na mě ukázat, že pořád mám na to, abych reprezentoval Česko na mistrovství světa,“ uvedl Vrána v tiskové zprávě.

Barvy národního mužstva hájil na třech šampionátech, v roce 2022 pomohl pod vedením Kariho Jalonena k zisku bronzu a ukončení desetiletého čekání na medaili z velké akce.

„Kuba má za sebou sezonu, během které se neudržel v hlavním týmu NHL. Na farmě se mu ale začalo herně dařit a byl i produktivní. I přesto, že většinu sezony strávil v AHL, mu chceme dát šanci v našem přípravném kempu,“ odůvodnil pozvánku Rulík.

Generální manažer Nedvěd dodal, že realizační tým vedl o Vránově případné nominaci debatu během minulého týdne a okamžitě začal zjišťovat, zda by se vůbec mohl zapojit.

„Poslední utkání v AHL odehrál v sobotu večer. Poté jsme spolu mluvili a on projevil velký zájem dorazit co nejdříve a zabojovat o místo v sestavě. Naštěstí mu i klub umožnil, aby mohl absolvovat výstupní a zdravotní testy hned po posledním zápase,“ pochvaloval si.

Přitom to není tak dávno, co účast osmadvacetiletého hokejisty na turnaji v Praze a Ostravě vyloučil.

„Pod podmínkou výkonnosti a druhé stránky věci bychom o něj měli zájem. Teď je to ale v situaci, že to není hráč, který nás bude reprezentovat na MS,“ uvedl pro sport.cz

Neupřesnil, co přesně tímto vyjádřením myslel. Možná narážel na fakt, že talentovaný útočník má za sebou náročné období protkané osobními problémy a nepovedené angažmá v Detroitu, jehož část strávil v asistenčním programu NHL a hráčské asociace NHLPA.

Red Wings vyměnili Vránu do St. Louis, kde chtěl český hokejista nastartovat uvadající zámořskou kariéru, ale v dresu Blues nastoupil v aktuálním ročníku jen do jedenadvaceti zápasů (2+4).

Stejně jako při předchozích angažmá v nejlepší lize na světě mu bylo občas vyčítáno nedostatečné plnění povinností v obraně a až přílišné zaměření na ofenzivu.

Jakub Vrána (vpravo) ze St. Louis bráněný Radko Gudasem z Anaheimu.

„V určitých momentech jen čeká na gól a nepracuje. Vím, že má skvělou střelu a skvěle bruslí, já u něj ale nepozoruji ani dostatečný pohyb, ani práci. Potřebujeme od něj víc,“ postěžoval si kouč Craig Berube.

Českého hokejistu poslal na farmu, kde Vrána bodově ožil. Zařadil se k hlavním tahounům Springfieldu, ve dvaačtyřiceti utkáních nastřádal šestnáct branek a dvacet asistencí.

Teď doufá, že si slušnou formu z AHL přenese také do reprezentace, kde musel v minulosti rovněž již několikrát čelit kritice fanoušků či expertů.

Pro národní tým je zatím druhou posilou ze zámoří po mladém obránci Davidu Špačkovi. V nadcházejících dnech by se k Rulíkově družině mohli připojit i Ondřej Palát, Tomáš Nosek, Petr Mrázek a další hráči působící v NHL.

„Změny v sestavě chceme oznamovat vždy až po konci závěrečného utkání daného kempu. Přijde mi to fér po všech stránkách, neumím si představit, že bych říkal něco, co nevím. Vždyť někteří kluci ještě ani neprošli zdravotními prohlídkami,“ sdělil reprezentační kouč.

Momentálně má k dispozici tři brankáře, deset beků a osmnáct útočníků. Kromě Vrány a Špačka reprezentaci doplnili ještě čtyři sparťané (Jakub Krejčík, Michal Kempný, Filip Chlapík, Pavel Kousal), Ondřej Kaše z Litvínova a Matyáš Kantner z finské KalPy.