V zámoří píší o prvních českých posilách pro MS: pojedou Palát, Nosek a Mrázek

Do vyřazovacích bojů NHL neprojde hned několik týmů s českými zástupci. Například New Jersey Devils skončili ve Východní konferenci až na 13. místě, proto budou pro domácí šampionát k dispozici útočníci Ondřej Palát a Tomáš Nosek.

Jejich účast by podle kanadské reportérky Amandy Steinové, která se zaměřuje právě na dění v organizaci, měla být jasná. „Přestože ještě není oficiální nominace, oba si můžete už představovat jako součást týmu,“ napsala na sociální síti X.

Palát si na mistrovství světa zahraje po pěti letech. „Pokud ale udělám tým,“ řekl útočník pokorně pro web NHL.com. Naposledy hrál v Bratislavě, kde reprezentace vedená Milošem Říhou skončila čtvrtá, a do statistik se zapsal gólem a asistencí.

Naopak Nosek si zahraje na šampionátu poprvé v kariéře. „Zvlášť super by to bylo teď, když to bude doma v Česku,“ netajil pardubický rodák.

Pro oba útočníky Devils můžou být navíc zkušenosti ze zápasů v pražské O2 areně velmi cenné. Na začátku října tam totiž rozehrají sezonu NHL dvojzápasem proti Buffalo Sabers. „Bude to super zážitek,“ prohlásil Palát.

O účasti Petra Mrázka zase nepochybuje americký novinář Ben Pope, který píše pro Chicago Sun-Times. Účast na MS označil jako jednu z jasných aktivit pro brankářovy prázdniny.

Gólman ve službách Blackhawks v aktuální sezoně NHL odchytal 56 zápasů s úspěšností zákroků 90,8 % a v lednu podepsal novou dvouletou smlouvu. Radost mu může kazit akorát 15. příčka v Západní konferenci. Reprezentační dres Mrázek naposledy oblékl na mistrovství v Paříži v roce 2017.

Tím ovšem soupis zámořských posil končit nemusí. Jen místo nad Mrázkem finišují sezonu Anaheim Ducks, jejich barvy hájí brankář Lukáš Dostál a obránce Radko Gudas. Dvojice hráčů může do Prahy přijet i ze San José: defenzivní řady by rozšířil Jan Rutta, útočné Filip Zadina.

Brankář Anaheim Ducks Lukáš Dostál a jeho parťák Radko Gudas se snaží zabránit Zachu Hymanovi z Edmonton Oilers ve skórování.

Poslední duo můžou nabídnout Ottawa Senators. Dominik Kubalík se v Kanadě trápí, ale v národním týmu dokáže podávat skvělé výkony. Na loňském mistrovství ovládl tabulku střelců s osmi brankami. V úvahu připadá Jiří Smejkal, který se v úterý večer poprvé trefil v NHL.

Z Arizony může doplnit brankářskou trojici Karel Vejmelka. „Pokud by byla jenom trošku šance, rád bych jel,“ sliboval na konci února.

Kdo nakonec dostane důvěru od Radima Rulíka a realizačního týmu?