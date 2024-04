Trenérské embargo, posily zatím čekají. Rulík nechce mluvit o hráčích z NHL

Když trenér Radim Rulík oznamoval změny v kádru po přípravných duelech s Rakouskem, ve kterých Češi uspěli nejprve 5:1, v sobotu pak v Linci 3:2, mnozí možná čekali, že už se v nich promítnou zástupci ze Severní Ameriky.

Dočkali se. Byť v tom nejmenším možném provedení.

Pozvánku obdržel teprve jedenadvacetiletý bek Špaček, člen loňského Rulíkova stříbrného juniorského tažení. Má za sebou první rok mezi profesionály, v AHL v dresu Iowy odehrál 61 zápasů, zapsal v nich dvanáct bodů (3+9).

Na soupisce se nově objevili také obránci Kempný s Krejčíkem ze Sparty, stejně jako útočníci Kousal a Chlapík. Doplnili je ještě litvínovský Ondřej Kaše a Matyáš Kantner z finské KalPy.

Obránce David Špaček

Nikdo z NHL. Přitom už ve středu měli někteří z nich po sezoně a takový Ondřej Palát s Tomášem Noskem z New Jersey avizovali, že by se rádi šampionátu zúčastnili.

„Pokud ale udělám tým,“ řekl skromně Palát. „Je to teď můj cíl. Na mistrovství světa jsem nikdy nehrál, obzvlášť parádní by to bylo teď, když se koná doma v Česku,“ přidal Nosek.

První jmenovaný je známý tím, že zvládne perfektně jakoukoliv roli, kterou mu trenér určí. Může hrát po boku šikovných tvůrců hry v první či druhé formaci i odvádět černou práci proti nejlepším hráčům soupeře. Právě takovou pozici by zaujal Nosek.

Z jejich slov lze usoudit, že by se k reprezentaci klidně pokorně připojili co nejdřív a o místo na finální nominaci by se poprali počínaje už přátelskými duely na Slovensku.

Ondřej Palát z New Jersey Devils.

Rulík se ale rozhodl dát přednost krajanům z Evropy. Již vzniklému jádru kolem Červenky, Tomáška či Špačka věří natolik, že ho nechce narušovat za každou cenu. Proto z extraligových semifinalistů Sparty a Litvínova opomenul třeba Davida Kašeho, Romana Horáka nebo Vladimíra Sobotku.

Dal jasně najevo, že pokud by nový hráč neměl na daný post přinést větší kvalitu, raději na něm nechá pracanta, co piluje reprezentační návyky déle. Do posledního možného dne chce dát šanci se ukázat už zavedeným tvářím.

Ať už z důvodu, aby se posléze rozhodl při škrtech správně, ale také proto, aby hráči měli motivaci bojovat do posledního střídání a neměli v hlavě myšlenku, že je za pár hodin nahradí někdo z NHL, kdo má místo takřka jisté.

„Změny v sestavě chceme oznamovat vždy až po konci závěrečného utkání daného kempu. Zároveň oznámíme, jak bude vypadat nominace pro následující. Přijde mi to fér po všech stránkách, neumím si představit, že bych říkal něco, co nevím. Někteří kluci z NHL ještě ani neprošli zdravotními prohlídkami. V momentě, kdy je zařadíme do nominace, tak to oznámíme,“ sdělil reprezentační kouč.

Tomáš Nosek z New Jersey Devils

„S hráči z NHL a AHL jsme v úzkém kontaktu a jednáme s nimi. Kdy a kdo se k nám připojí ale zatím nebudeme po domluvě s našimi trenéry prozrazovat,“ dodal generální manažer českých hokejistů Petr Nedvěd.

Rulík zmiňoval, že několik hráčů z první nominace na přípravné zápasy proti Německu má šanci na pozvánku na mistrovství světa.

Až po utkáních na Slovensku přijde větší obměna. Ta už zkrátka bude muset zahrnovat zástupce z NHL. Minimálně Paláta s Noskem, ale také třeba brankáře Petra Mrázka z Chicaga, obránce Radka Gudase z Anaheimu, Jana Ruttu ze San Jose nebo Dominika Kubalíka z Ottawy.

Ukážou se na Českých hrách v Brně, kde boj o sestavu vyvrcholí. A po nich Rulík s pobočníky učiní tolik neoblíbený, ale poslední řez.