Potvrzeno, NHL bude v říjnu v Česku. Kdy si mohou fanoušci pořídit vstupenky?

Nejsledovanější hokejová soutěž NHL se vrací do Prahy. V pátek 4. a v sobotu 5. října zahájí v O2 areně sezonu 2024/25 dva souboje mezi Buffalo Sabers a New Jersey Devils. V sestavách obou týmů by se mohli objevit i Češi.