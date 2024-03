Ze showmana vyvrhelem, drsňák narazil. Ztratil jsem pro něj respekt, řekl soupeř

Moment, jenž pravděpodobně nadobro utnul euforii z Rempeho vstupu do ligy, se odehrál na konci druhé třetiny pondělního duelu rivalů Rangers a Devils.

Švýcarský obránce Jonas Siegenthaler nahodil kotouč do pásma, když se k němu najednou ze strany přiřítil Rempe, jenž vytasil loket do strany a ostře ho trefil do obličeje.

„Každý ví, že při tomto pohybu hráč pokaždé vykopne jednu nohu do vzduchu a dostane se do zranitelné pozice. Podle mě v tom byl záměr ho zranit,“ nechápal Travis Green, trenér New Jersey.

Netrvalo dlouho a protihráč MacDermid shodil rukavice k ledu a zamířil k Rempemu. Chtěl ho vyzvat k pěstnímu souboji, jenže bitce zabránili rozhodčí. Zatímco MacDermid se však vehementně snažil z dohledu čárového sudího vymanit, Rempe stále s hokejkou v ruce pouze chladně přihlížel.

A jen když kolem forvarda z New Jersey projížděl, komicky mu zamával.

B/R Open Ice @BR_OpenIce Rempe is assessed a 5 minute major for elbowing and a game misconduct.



MadDermid receives a 10 minute misconduct https://t.co/sktGECCV49 oblíbit odpovědět

„Trochu jsem k němu ztratil respekt,“ prohodil MacDermid, který se s ním už dříve v zápase chtěl poprat. „Nevím, co mu bylo řečeno, ale odmítl. Nicméně po takovém úderu je samozřejmé, že byste měli bitku přijmout, zachovat se jako chlap. Je to mladý kluk, musí se toho ještě hodně naučit. Zvlášť první rok v lize se takové věci nedělají,“ vyjádřil nespokojenost se zelenáčovým gestem.

„Mávat na střídačku soupeře? To by rozzuřilo každého. Kdybych na ní seděl já, říkal bych si: ‚Kdo si tenhle kluk myslí, že je? Borec odehrál deset zápasů, padesát minut. Knockoutoval soupeře a teď na nás bude takhle mávat?‘ Napříč ligou měl všeobecnou podporu. Tu teď ztratí. Zůstane mu jen v kabině a u fanoušků Rangers,“ myslí si analytik Mike Johnson z NHL Network.

Rempe stejně jako otřesený Siegenthaler utkání nedohrál. V prvních deseti zápasech kariéry v NHL ho rozhodčí poslali do šatny předčasně už podruhé, k tomu se také čtyřikrát popral.

I proto fanoušci v Madison Square Garden často skandovali jeho jméno. Zvykli si totiž na rychlé a šikovné hráče, kteří v posledních letech dominují. Hráč typu Rempeho tak nechal vzpomenout na časy, kdy srážky, hity a kdejaké podlosti vídali daleko běžněji.

Ty už však jsou dávno přežité a Rempe musí najít limity.

Pokud to bude dál s nálety do soupeřů přehánět, liga bude trestat. Tak jako v tomto případě, kdy mu zastavila činnost na čtyři následující střetnutí.

„Nejedná se o případ, kdy by Siegenthaler náhlým pohybem změnil legální hit na nelegální. A ani se nedomníváme, že by se jednalo o náhodný kontakt,“ stojí ve zprávě.

Komise vzala v potaz, že Rempe v minulosti nebyl trestán. Že se jedná o nováčka v tento moment nehraje roli, příště už však může za podobný střet vyfasovat daleko přísnější trest.