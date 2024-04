Hokejová reprezentace se sešla v Bratislavě ještě bez Davida Špačka a Ticháčka

Nově se k týmu připojili beci Michal Kempný s Jakubem Krejčíkem a útočníci Filip Chlapík s Pavlem Kousalem z pražské Sparty a dva nováčci v útoku - Matyáš Kantner z finské KalPy Kuopio a Ondřej Kaše z Litvínova, který má bohaté zkušenosti z NHL, ale v národním týmu se po smůle se zraněními či nemocemi dočkal první účasti.

„Užívám si to hodně. Dlouho jsem na to čekal. Nějaké srazy, kdy jsem byl nominovaný, nevyšly. Teď jsem rád, že to konečně vyšlo,“ řekl v rozhovoru s novináři Kaše. Kouč Rulík měl o bývalého hráče Anaheimu, Bostonu, Toronta a Caroliny po jeho návratu po osmi letech v zámoří opakovaně zájem. „Možná si oddechl i on, že už je tady a nic se nezkomplikovalo. Je to další kvalita do týmu. Ondra to prokazoval celou sezonu. Jsem rád, že tady je,“ podotkl Rulík.

Příležitost zabojovat o šampionát dostane i vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem Vrána. Za St. Louis hrál v NHL naposledy 8. ledna, ale o šanci si řekl na farmě. „Trošku jsme sledovali jeho výkony na farmě a vůbec nebyly špatné. Ne každý hráč z NHL se k tomu dobře postaví. A to má něco za sebou, má Stanley Cup. On se k tomu postavil velice dobře, patřil k lídrům týmu a i z vedení na něj byla pozitivní slova,“ prohlásil Rulík.

Podle něj má obrovskou chuť. „Mně se strašně líbilo, jak k tomu přistoupil, že byl strašně rád za tu šanci. Hned si vyřídil co nejrychlejší odlet ze zámoří, aby tu byl včas a na kempu v Bratislavě a dvou zápasů se Slováky se mohl zúčastnit. A měl čas se trošku zadaptovat. Udělal hodně. To, co není úplně běžné. Okamžitě to řešil, ačkoli měl jiné plány, co jsem slyšel od něj nebo od (generálního manažera reprezentace) Petra Nedvěda,“ doplnil Rulík.

Vrána se zařadil v tréninku do formace s Davidem Tomáškem a Filipem Chlapíkem. „Myslím, že pokud ho chceme zkusit, tak s opravdu dobrými hráči, aby mohl ukázat potenciál, jaký v něm je,“ dodal Rulík. A upozornil, že všichni hráči musí o nominaci na MS zabojovat a nikdo nemá nic jisté.

„Já to mám nastavené tak, že mimo Pastrňáka o to bojují všichni. Pastrňák je pro mě opravdu jediný hráč, který byl třeba jako Ovečkin pro Rusy, že na něj počkali a naskočil třeba až v semifinále. To, že Ovečkina někdy třeba únava taky dohnala, ač nechtěl, tak to taky tak bylo. To srdce ale měl a chtěl za národní tým hrát. To je pro nás Pasta. Jinak všichni ostatní o to jdou opravdu bojovat. Nikomu jsme nic neslíbil,“ řekl Rulík, který sleduje vývoj v play off NHL, AHL i finále extraligy.

Obránce Ticháček, který v pondělí vybojoval s Kladnem záchranu v extralize v baráži proti Vsetínz, se připojí v nejkratší možné době. „Jirka by měl přijet dnes večer, takže zítra na tréninku už by měl být,“ podotkl. David Špaček, syn trojnásobného mistra světa a olympijského vítěze z Nagana Jaroslava Špačka, je na cestě ze Severní Ameriky. „Měl by přiletět zítra. Nevím, jestli stihne už dopolední trénink. Kdyby ho nestihl, tak by trénoval ve čtvrtek a určitě jedno utkání by odehrál,“ doplnil Rulík k jednomu ze tří debutantů.

Dalším je Kantner, který prožil vydařenou sezonu v Kuopiu. „Náš nejlepší střelec ve Finsku. Nakonec 25 branek, opravdu jsem ho sledoval. Začátek nebyl až takový, byl pozvolný, ale závěr po Vánocích měl famózní. Že porazili Ilves, což byl favorit série, byla hodně i jeho zásluha. Má výborné parametry, je veliký, silný, výborný bruslař. Měl jsem ho chvíli v Boleslavi, takže ho znám,“ dodal.

Tým dnes trénoval ve složení formací: Šustr, Ščotka, Zámorský, Kempný, Zábranský, Mašín, Pyrochta, Krejčík, J. Galvas - O. Kaše, M. Špaček, Červenka - J. Vána, Tomášek, Chlapík - Flek, M. Kovařčík, Lenc - M. Stránský, Filippi, O. Beránek - P. Kousal, Kodýtek, O. Kovařčík - Kantner, Kondelík, Rychlovský.