Kanada má v nominaci jediného šampiona z loňského mistrovství světa v Rize

Nominace hokejistů Kanady na MS v Helsinkách a Tampere (13.-29. května): Brankáři: Chris Driedger (Seattle/NHL), Logan Thompson (Vegas/NHL), Matt Tomkins (Frölunda/Švéd.). Obránci: Ryan Graves, Damon Severson (oba New Jersey/NHL), Nick Holden, Thomas Chabot (oba Ottawa/NHL), Dysin Mayo (Arizona/NHL), Travis Sanheim (Philadelphia/NHL), Zach Whitecloud (Vegas/NHL), Útočníci: Pierre-Luc Dubois, Adam Lowry (oba Winnipeg/NHL), Kent Johnson, Cole Sillinger (oba Columbus/NHL), Josh Anderson (Montreal/NHL), Mathew Barzal (New York Islanders/NHL), Drake Batherson (Ottawa/NHL), Max Comtois (Anaheim/NHL), Dylan Cozens (Buffalo/NHL), Morgan Geekie (Seattle/NHL), Noah Gregor (San Jose/NHL), Dawson Mercer (New Jersey/NHL), Nicolas Roy (Vegas/NHL), Eric O’Dell (Dynamo Moskva/KHL).