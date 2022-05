V nominaci Norska chybí Holös, Mathise Olimba a Röymarka čeká 14. MS

Už před Holösem se omluvili Thoresenův osmatřicetiletý syn Patrick ze Storhamaru, bývalý hráč Edmontonu i Philadelphie, a obránce Alexander Bonsaksen z finského celku KooKoo Kouvola. Nechybí ale stálice v ofenzivě Mathis Olimb a Martin Röymark z Valerengy Oslo, kteří také byli na třech olympiádách a na MS se vydají počtrnácté.

Naopak první velký turnaj čeká obránce Andrease Klavestada s Danielem Böenem Roksethem ze Stavangeru a útočníky Magnuse Geheba z Frisk Askeru, Kristiana Jakobssona ze Sparty Sarpsborg, Martina Rönnilda ze Storhamaru a Tobias Fladeby ze švédského druholigového Tingsryda. Vedle nich na minulém MS v Rize chyběli jen bek Johannes Johannesen ze Västerviku, Mattias Nörstebö z Björklövenu a Andreas Martinsen z Lillehammeru.

Z třinácti krajánků působí šestice v nižších soutěžích. Ve švédské druhé lize to jsou Johannes Johannesen s dalším obránce Maxem Krogdahlem z Västerviku, Nörstebö, Fladeby, útočník Mathias Trettenes z švýcarském La-Chaux-de-Fonds a bek Christian Kasastul nastupoval v zámoří v ECHL za Greenville a posunul se i výš do AHL do Ontaria.

Mezi elitou hrají ve Švédsku gólman Jonas Arntzen (Örebro), zadák Emil Lilleberg (Oskarshamn) a útočník Mats Rosseli Olsen (Frölunda), ve Finsku forvard Michael Haga (Lukko Rauma), v Německu brankář Henrik Haukeland (Mnichov) a útočík Ken André Olimb (Schwenningen) a na Slovensku bek Christian Bull (Nové Zámky).

Jednatřicetiletý útočník Andreas Martinsen z Lillehammeru má jako jediný zkušenosti z NHL. V letech 2015 až 2019 sehrál za Colorado, Montreal a Chicago v základní části 152 utkání a připsal si 23 bodů za devět branek a 14 asistencí. Ve dvou duelech play off nebodoval.

V přípravě sehráli Norové po dvou zápasech doma se Švédskem (3:2 v prodloužení a 0:7), ve Finsku (2:6 a 1:2), doma s Dánskem (0:2 a 3:1) a v Žilině na Kaufland Cupu se Slovenskem (5:4 po samostatných nájezdech) a s Francií (1:2 v prodloužení).

Do turnaje vstoupí Norové v pátek od 19:20 SELČ proti Finsku, pak je základní skupině B v Tampere čekají Velká Británie, Lotyšsko, Rakousko, Česko (v sobotu 21. května od 19:20), Švédsko a Spojené státy americké.