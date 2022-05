Lotyšsko má v nominaci na MS dvě posily z NHL a dva hráče z české extraligy

V uplynulém ročníku hrál v Česku také obránce Roberts Mamčics, který od konce října do začátku února působil ve Zlíně. Na závěr sezony odešel do švédského Linköpingu.

Do extraligy míří obránce Karlis Čukste z Pelicans Lahti do Třince a Kristaps Zile z Örebra do Litvínova. V minulosti v české nejvyšší soutěži hráli také obránci Arturs Kulda z Krefeldu (Sparta) a útočníci Rihards Bukarts z Vladivostoku (Zlín) s Andrisem Džerinšem z Lince (Hradec Králové).

Osmadvacetiletý Merzlikins odchytal v NHL tři sezony za Columbus a v sezoně 2019/20 byl vybrán do All Star týmu nováčků. O tři roky mladší Balcers v uplynulém ročníku za San Jose sehrál 61 utkání a nasbíral 11 branek a 12 asistencí.

Zkušenosti z NHL mají také další dva hráči. Obránce Arturs Kulda z Krefeldu sehrál 15 utkání za Atlantu a Winnipeg, útočník Ronalds Keninš z Lausanne nastoupil ve 38 zápasech za Vancouver.

V zámoří působí vedle Merzlikinse i další dva gólmani. Arturs Šilovs chytal na farmách Vancouveru a na premiéru v NHL čeká. Na velké mezinárodní akci může debutovat. Gustavs Davis Grigals z University of Alaska-Fairbanks z NCAA už byl členem kádru na šampionátu před třemi roky na Slovensku.

První velký mezinárodní turnaj čeká spolu se Šilovsem také Čuksteho, dalšího obránce Arvilse Bergmanise, Sandise Smonse a útočníky Oskarse Lapinskise a devatenáctiletého Klavse Veinbergse. Největší zkušenosti má pětatřicetiletý bek Kristaps Sotnieks, který startoval dvakrát na olympijských hrách a čeká jej dvanáctý světový šampionát.

V přípravě sehráli Lotyši po dvou zápasech ve Francii (1:2 a 3:2), ve Švýcarsku (2:5 a 1:3) a doma s Kazachstánem (5:0 a 5:1). Do šampionátu vstoupí v pátek v 15:20 SELČ proti USA. Ve skupině B v Tampere je čekají ještě domácí Finsko, Norsko, ve čtvrtek 19. května v 19:20 SELČ Česká republika a dále Rakousko, Velká Británie a Švédsko.