Kempného bojovná nálada: Nor souboj neustál, asi jsem ale mohl ubrat

Neměl jste trochu bojovnou náladu?

Měl, každý zápas bojuju naplno, co to jde. Vysoká hůl byla absolutně nechtěná, já mu chtěl nadzvednout hokejku, jenže jsem ho trefil do obličeje. Puk ještě ani nebyl hozený, bylo to vážně nevinné.

Co ten druhý souboj?

Já nevím. Asi jsem mohl trochu ubrat a emoce si pohlídat.

Chtělo to větší klid?

Tým jsem oslabit nechtěl, ale nechci se moc vyjadřovat, jak jsem to viděl. On šel do souboje první a neustál ho. Tak to bylo. Že já dostal dvě minuty a on nic, s tím nic nenadělám.

Nebyla to trochu odveta za útok na Blümela? Byl jste blízko toho.

My jsme chtěli hrát důrazně celý zápas, ke konci tam bylo pár ostřejších zákroků. Ten na Matěje jsem ale úplně neviděl, zrovna jsem čekal nahrávku. Asi to byl tvrdý hit a doufám, že je Bluma v pořádku.

Cítili jste, že i Norové od první minuty souboje dohrávali?

Snažili se bruslit a napadat nás. Nahazovali puky do našeho obranného pásma a šli po nás, ale s tím já určitě problém nemám. Naopak mám rád, když je soupeř důrazný, a ostatní kluci taky. Druhá třetina dobrá nebyla, to ne. Norové trefili i nějaké tyčky.

Těší výhra 4:1?

Povinná výhra. Teď přijdou těžší zápasy. Kvůli takovým soupeřům hrajeme hokej. Budeme se snažit připravit do čtvrtfinále, jak nejlépe můžeme.

Jak se vám spolupracuje v páru s Hronkem?

Zatím je to s ním super. Vyhovíme si, snažíme se komunikovat, co jde dělat lépe. Baví mě to a většinu času hrajeme za prvním útokem, tak to je radost. Ale jsem rád, že nás Libor (asistent Zábranský) točí, že hrajeme s každým nalevo i vpravo a že se připravujeme na různé situace, které nastanou.

Dohnal jste už zápasové manko?

Neřekl bych, že jsem ho cítil. Dlouho jsem nehrál, ale pořád je to jen hokej. Nesoustředím se na to, že jsem nehrál. Soustředím se na to, abych co nejvíce pomohl našemu týmu. Jsem rád, že jsem tady, a jsem vděčný za každou sekundu na ledě.

Objevil jste se i ve druhé přesilovkové formaci.

Dostáváme méně času než první, ale věnujeme se tomu. Trénujeme to.