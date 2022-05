Jalonena vytočil útok na Blümela: Co ochrana zdraví? Hráči sudím nedůvěřují

V polovině třetí části 21letý útočník Blümel odehrával puk za vlastní brankou, když do něj najel metrák svalů. Dle dostupných záběrů Martinsen trefil hlavu ramenem.

Blümel se těžko zvedal a do zápasu se už nevrátil. „Konec byl hodně emotivní, jsem rád, že hráči drželi pospolu, zasloužili jsme si získat tři body. Ale ten úder do Blümela?“ kroutil Jalonen hlavou.

Povídejte.

Nerozumím, proč rozhodčí nepoužívají nástroje, které mají k dispozici. Okamžitě po nárazu do Matěje jsem od našich lidí na tribuně dostal video se zprávou, že šlo o čistý úder na hlavu. Hráč na ledě leží zraněný, sudí se může podívat na video a rozhodnout se podle záběrů. Jenže oni se nepodívali. Nelíbí se mi to.

Chápu.

Bezpečnost hráčů je nejdůležitější. Pokud někdo zůstává zraněný na ledě, musí zkontrolovat video. Nechápu to. Vůči nám to byla chyba. A bohužel ne první na mistrovství.

Co vám rozhodčí řekli?

Že ani jeden z nich neviděl kontakt s hlavou, ale úder do hrudi. Prosím vás, vždyť tu trefenou hlavu viděla celá hala.

Je Blümel v pořádku?

Nevím, musím si teprve promluvit s doktorem. Ale musím říct, že se mi líbilo, jak na to hráči zareagovali. Celkově v průběhu utkání převzali řízení, protože rozhodčím nedůvěřovali.

Jak hodnotíte výkony sudích na turnaji? Už po Švédsku jste si delegátům stěžoval, že?

A dali mi za pravdu. Jenže to je pozdě! Hranice mezi vítězstvím a prohrou tu je opravdu tenká. Rozhodčí se musí držet pravidel, být féroví ke všem stejně. Ale víc o tom mluvit nechci. Chci pochválit brankáře Vejmelku, zejména ve druhé třetině chytal tak, že nám dal šanci na vítězství. Vše máme ve svých rukách.

Nepolevil tým po dobré první třetině?

Ano. Začali jsme hrát líbivý hokej, ne pokorný. A ztráceli jsme puky při vstupu do pásma. Ale to je hokej, stává se. První i třetí třetina patřila nám.

Jak se vám zamlouvají Pastrňákovy výkony? Proti Norům dal dva góly.

Odehrál dva zápasy a dal tři góly (úsměv). Co víc říct? Jejich útok s Krejčím a Červenkou funguje.

Poprvé se trefil i Vrána.

Líbil se mi, v přesilovce vstřelil pěkný gól a získal sebevědomí. Celou dobu hraje velmi dobře. Neustále se mluví o tom, že nedává góly, ale pro mě je důležité, že hraje týmově, že dře a dává do toho duši.

První zápas odehrál Kämpf. Co říkáte na něj?

Líbil se mi, je to dobrý hráč. Musíte si uvědomit, že přiletěl teprve včera, ale byl soutěživý, měl šance a do obrany i útoku dodal balanc.

Cítíte z týmu už tu správnou energii?

Ano! Ze začátku jsme měli výkyvy, ale teď je v kabině opravdu vítězná nálada, ten správný duch, z toho mám dobrý pocit. Kluci drží spolu a makají jako rodina. Čekají nás teď Spojené státy a Finsko, snad v neděli bude svítit sluníčko a my načerpáme nějakou energii.