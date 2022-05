Češi mohou stále vyhrát skupinu. K jistotě postupu do čtvrtfinále chybí bod

Variant je hned několik, záleží nejen na celkovém počtu získaných bodů, ale také na přesném bodovém zisku proti přímým soupeřům v boji o čtvrtfinále – USA a Finsku.

Tabulka skupiny vypadá před nedělními zápasy následovně:

Skupina B Tým Z V VP PP P S B 1. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 2. Švédsko 5 3 1 1 0 19:9 12 3. ČR 5 3 0 1 1 18:10 10 4. USA 5 2 2 0 1 14:9 10 5. Norsko 5 1 1 0 3 12:18 5 6. Lotyšsko 5 1 1 0 3 10:16 5 7. Rakousko 6 0 1 2 3 11:19 4 8. Velká Británie 5 0 0 1 4 4:24 1

Varianta A Zisk 6 bodů = 1.; nebo 2. místo

Nejoptimističtější scénář pro českého fanouška. Hokejisté by v tomto případě porazili dva konkurenty v boji o čtvrtfinále, které by tím pádem nechali v tabulce za sebou. Finy díky vzájemnému zápasu, Američany zase v počtu bodů. Jediný, kdo by pak mohl Jalonenovy svěřence v tabulce předběhnout, by byli Švédové. Tre Kronor disponují 12 body a proti Norům a Lotyšům by jim s ohledem na vyhraný vzájemný zápas s Českem stačilo ukořistit čtyři body.

Varianta B 5 bodů = 2.; nebo 3. místo

V tomto případě už se Češi nemohou dostat před domácí výběr, který nasbíral 16 bodů a národní tým by jich nashromáždil „jen“ 15. Aby reprezentace skončila druhá, muselo by Švédsko proti Norsku a Lotyšsku získat dohromady maximálně dva body.

Varianta C 4 body = 2.; 3.; nebo 4. místo

Při takové konstelaci se Češi nemohou umístit před Finskem, Švédsku by pro předskočení národního týmu vystačily i dva body z duelů proti Norsku a Lotyšsku. Tuto variantu si je třeba dále rozdělit na tři podbody:

MS v hokeji 2022 Příloha iDNES.cz

1) Vítězství za dva body proti USA i Finsku. Národní tým neskončí hůře než třetí. Američané by i v případě, kdy by přemohli Norsko, posbírali maximálně 14 bodů, tedy stejně jako Česko. A to by bralo třetí místo zásluhou vítězství ve vzájemném utkání.

2) Vítězství proti Američanům v základní hrací době, bod proti Finsku. V podstatě nastává totožná situace jako v podbodu 1). Opět by o třetí příčce rozhodl vzájemný zápas se Spojenými státy, který by tým kolem kapitána Červenky vyhrál.

3) Bod proti USA, vítězství v základní hrací době nad Finskem. USA před Čechy vystřelí v případě bodové rovnosti vzájemný zápas. Reprezentace se lvem na dresu by mohla pouze doufat, že Norsko jakýmkoliv způsobem porazí Američany, a třetí místo tím pádem urve na body.

Varianta D 3 body = 2.; 3.; nebo 4. místo

Češi by zase zaostali za Finy, Švédům by stačilo ulovit jen jediný bod. Pravděpodobné tak je nejlépe třetí místo. Pak už se varianta dělí na čtyři možnosti:

Které duely zbývá ve skupině B odehrát? Neděle, 22. května

15.20 Británie vs. Lotyšsko

19.20 Švédsko vs. Norsko Pondělí, 23. května

15.20 USA vs. ČESKO

19.20 Rakousko vs. Británie Úterý, 24. května

11.20 Švédsko vs. Lotyšsko

15.20 USA vs. Norsko

19.20 Finsko vs. ČESKO

1) Výhra v základní hrací době proti USA. Česko skončí jistě třetí, protože by buď rozhodovaly body, nebo vzájemný zápas, který by zvýhodnil Středoevropany.

2) Výhra v základní hrací době proti Finsku. Češi naopak budou na 100 % čtvrtí, protože by předtím prohráli s Američany a vzájemný zápas by svědčil ve prospěch zámořského týmu, i kdyby s Norskem padl.

3) Dva body proti USA, jeden proti Finsku. Spojené státy se před národní tým mohou dostat jen díky počtu bodů, a to když Norsko udolají v základní hrací době.

4) Bod proti USA, dva proti Finsku. Zámořskému výběru k umístění před Čechy stačí i bod proti Norům, pomohl by jim totiž vzájemný zápas.

Varianta E 2 body = 3.; nebo 4. místo

Češi skončí určitě za severskými týmy. Tuto možnost si můžeme opět rozdělit, tentokrát na tři části:

1) Po jednom bodu proti USA i Finsku. Češi skončí na čtvrté pozici. Američané získají minimálně 12 bodů, tedy stejně jako národní tým.

2) Dva body proti USA, porážka v základní hrací době s Finskem. Jalonenův výběr by stále měl naději na třetí místo, ale Američané by museli jakýmkoli způsobem podlehnout Norům, jinak si lepší postavení vybojují oni.

3) Porážka v základní hrací době s USA, dva body proti Finsku. Reprezentace už je před soubojem s Finskem bez šance na lepší než čtvrté místo, zabere tedy poslední postupový flek.

Varianta F 1 bod = 4. místo

Pracovně ji lze pojmenovat jako nejjednoznačnější, pořád navíc zajišťuje postup do čtvrtfinále. Češi pak skončí čtvrtí, ať už by sebrali bod komukoli z dvojice USA, Finsko.

Varianta G Bez bodu = modlitby v pomoc

Nejpesimističtější varianta znamená, že Česko čelí historické blamáži v podobě nepostupu do čtvrtfinále a že musí čekat na pomoc USA se Švédskem. Před národní tým se totiž mají šanci prodrat buď Lotyši, anebo Norové. Odstup obou je pět bodů, vzájemný zápas s Českem hovoří v jejich neprospěch. Pokud tedy ztratí byť jen jediný bodík, mohou si o postupu do play off nechat zdát. Norsko čeká duel se Švédskem a s USA, Lotyše pak s Velkou Británií a následně s Tre Kronor.