Krejčí starší přeje synovi: Na závěr kariéry by mohla být medaile

A vybaví si zaprášenou vzpomínku: „Věřím klukům, že se jim to konečně povede, protože když jsme byli naposledy ve Finsku v roce 2012, David dával rozhodující gól v zápase o bronz a získali jsme tak poslední seniorskou medaili. Říkal jsem si, že když to má v závěru kariéry, mohlo by se to zopakovat.“

Když David rozhodl o bronzu v ¨Helsinkách proti domácím Finům, bylo mu šestadvacet. Teď, v šestatřiceti, cítí, že má asi poslední příležitost na pronikavý úspěch v národním týmu.

Naděje umocňuje přítomnost někdejšího parťáka Krejčího z Bostonu Davida Pastrňáka.