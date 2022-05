Zbláznilo se páže? Pardubický útočník Blümel září mezi hvězdami NHL

„Hrálo nám to v juniorce, líbí se mi to a tým to schválil,“ uculí se po tréninku. „Mám rád i Sladké mámení od Helenky, Neckáře...“

Se třemi góly je Blümel nejlepším českým střelcem a zleva zprava slyší chválu. Před Pastrňákovým příjezdem byste našli názory, zda by neměl zůstat v první formaci po boku Krejčího a Červenky.

Český tým na MS v hokeji 2022 servis iDNES.cz

Tak skvěle hraje! Kdyby mu navíc proti Lotyšsku připsali gól, jehož autorství nakonec připadlo Hertlovi, vyšvihl by se mezi úplnou špičku celého šampionátu.

„Myslel jsem, že jsem do toho poslední plácnul já, ale to je jedno! První zápasy byly víceméně o našem prvním útoku, jsem rád, že Hertlík konečně prolomil smůlu,“ ujistí.

Vůbec nebere zle, že musel přepustit místo Pastrňákovi. Hertl po výhře nad Lotyšskem hlásil, jak je rád, že si s Blümelem ihned porozuměl.

„To je pocta!“ zůstává české zjevení skromné. „Vždyť já když teď kolikrát volám domů a bavíme se o tom, s kým jsem na mistrovství v týmu, nikomu se to nechce věřit. Vtipkujeme, že to je jen sen. Jsem strašně šťastný.“

Přitom Blümelovu hru nijak neovlivňuje, s kým hraje. Že má kolega podepsaný lukrativní kontrakt v NHL, že vyhrál Stanley Cup nebo patří mezi hvězdy zámořské soutěže? Nerozklepou se mu kolena, neostýchá se a nezbavuje se puků zbytečně z přehnaného respektu.

Naopak hru slavnějších kolegů povyšuje, a to musí přítomným skautům klubů NHL imponovat. Blümela v roce 2019 draftoval Edmonton, ale práva na něj už ztratil. O pardubického útočníka se tak mohou ucházet i další zájemci.

„Vím, že skauti tu jsou a že se to třeba nějakým způsobem řeší, ale nechci to dostávat do hlavy. Jestli se někdo ozve, super. Udělám pro to na mistrovství vše,“ říká Blümel.

Z Česka mu palce drží všichni. Rodiče i přítelkyně a sestra, kterým on na oplátku nedávno úspěšně držel palce, aby zvládly maturitu.

Ovšem otec, bývalý hokejový rozhodčí, který objezdil šampionáty i olympiády, ho krapet nabádá k obezřetnosti.

„Taťka mi říká, že si občas dovolím až moc, že z toho pak pramení chyby. Říkali mi to i trenéři tady, protože přijdou těžší soupeři jako Finsko a Američani, a tam může jedna chyba rozhodnout zápas. V obranné třetině musím hrát trochu svědomitěji,“ nabádá se Blümel.

Česko dnes čeká další duel základní skupiny s Norskem, naposledy proti papírově slabšímu soupeři.

A jestli mladý útočník po prohře s Rakouskem odpovídal opravdu sklesle, teď v jeho očích vypozorujete odhodlání. „Takovou energii, jakou z našeho týmu teď cítím, jsem nezažil hodně dlouho,“ tvrdí.