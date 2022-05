Pozor, letí! Stránský vyhodil Lotyše na českou střídačku. Sranda, řekl

„Ani jsem mu nepomáhal, jen jsem ho vytlačoval,“ dušoval se český silák po pátečním tréninku. „On byl ale docela velký a mantinely jsou celkem nízko. Stačilo ho na něj natlačit a on už tam vletěl. Byla to sranda,“ chechtal se Stránský.

A nejen on.

Steven Ellis @StevenEllisTHN Matej Stransky throws a huge hit on Kristians Rubins, who flies into the Czechia bench. Check out the reactions from Hertl and Jiri Cernoch. #IIHFWorlds https://t.co/mIsXgNjel6 oblíbit odpovědět

Čechům bylo ve čtvrtek do smíchu. Národní tým po nejlepším výkonu na turnaji smetl Lotyše 5:1. Kromě parádních kousků Davida Pastrňáka se obdivoval i tvrdý, ale čistý zákrok Stránského, který předvedl za rozhodnutého stavu.

„Bylo vtipné vidět obličeje kluků na střídačce,“ prohodil Stránského spoluhráč z útoku Michael Špaček. „Nevidí se to každý zápas, ale patří to k hokeji. Pro fanoušky to nebylo špatné.“

Špaček zároveň vykládal, že ho s kolegy zaskočilo, že se zrovna střelec Stránský pasoval do role českého Herkula, který odpaluje protivníky z ledu. „Nevěřil jsem, že to byl Straňas. Kdyby to udělal Radim Šimek nebo Tomáš Kundrátek, nepřekvapilo by mě to,“ řekl Špaček.

A Stránský jen přikyvoval a vzpomínal: „Jednou se mi stalo, že já byl ten na druhé straně a skončil jsem na cizí střídačce. Ono je to i celkem nebezpečné. Kdyby kluci nedávali pozor, mohlo se někomu něco stát. Brusle tomu klukovi vyletěly hodně vysoko.“

Při opakovaných záběrech si všimnete, že brusle Lotyše Rubinse narazila plexištítek na helmě sedícího Šimka. „Ještě štěstí, že se nikomu nic nestalo,“ oddechl si osmadvacetiletý Stránský.

Nevím, proč to nepadá

Počin kanonýra ze švýcarského Davosu zároveň ilustroval, jak se snaží být týmu platný, ač neboduje.

„Je to přesně tak,“ přikývl. „Snažím se makat a hrát pro tým. Góly mi tam zatím nepadají. Budu ale rád, když to bude padat ostatním a budeme vyhrávat. Udělám si svoji práci a budu se snažit co nejvíc pomoct klukům.“

Stránský včetně únorové olympiády v Pekingu odehrál za reprezentaci letos na velkých turnajích už osm zápasů, zatím se ale netrefil. Na šampionátu v Tampere má po čtyřech startech bilanci 0+0, byť se objevoval i v přesilovkách.

„Není to poprvé, co se mi v reprezentaci celkově nedaří dávat góly. Nevím, čím to je. Už ani nehledám příčinu. Snažím se aspoň na tréninku dávat góly. Doufám, že to co nejdříve přijde a třeba ten gól bude i důležitý,“ zadoufal Stránský.

Prolomit gólový půst v národním týmu může urostlý forvard v sobotu od 19.20 proti Norsku. Pokud se mu to nezdaří, už se přesvědčil, že do zápasových sestřihů se může dostat i jinak.