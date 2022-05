Výhra, volno, výhra, volno. Šetříme energii, říká gólman Vejmelka

Čeští hokejisté tak v Tampere dál pokračují v režimu, který si nastolili po úterní šokující prohře s Rakouskem.

Středa - volno a dobrovolný trénink. Čtvrtek - výhra s Lotyši 5:1. Pátek - volno a dobrovolný trénink. Sobota - výhra 4:1 s Nory.

„Když je tolik zápasů, není potřeba trénovat extra hodně a dlouho. Nebo třeba nemusíte jít na led vůbec. Spíš oblečete výstroj, abyste se cítili komfortně,“ vysvětluje gólman Vejmelka. „Zároveň se nechcete nějakým způsobem unavit, jsme spíš v udržovací fázi. Šetříme energii na zápas.“

V sobotu jste ji pošetřil taky, Norové vás dlouho neprověřili, že?

Až poslední třetinu jsem tam měl víc zákroků. O to to byl náročnější zápas na koncentraci, bylo důležité být pořád ve střehu. Na začátku moc střel nebylo a když něco přišlo, nebezpečně to tam lítalo před bránou. Já se jen snažil jsem neudělat nějakou zbytečnou chybu.

Co dělá gólman, když na něho dlouho nejde pořádná střela?

Snažím se nějak pohybovat, když nemám dlouho zákrok. Udržet se v teplotě. Důležitá je koncentrace.

Tohle jste v Arizoně moc nezažil, co?

Letos jsem to nezažil, no (usměje se). Až tady jsou zápasy jiné, ale musím se s tím popasovat.

Nezatahovali jste s vedením až do zbytečné pasivity?

Trošku jsme se bohužel zatáhli. Díky bohu to nepotrestali, měli jsme trošku štěstí, ale ubránili jsme to. Ve třetí třetině to bylo od nás vážně opatrné, ale hlídali jsme si to.

Při vaší premiéře vás Švédové vyhnali z brány. Od té chvíle ale chytáte tak, že dáváte týmu šanci zvítězit. S tím jste spokojen?

Jo, snažím se dělat, co můžu a maximálně pomoct týmu, abychom nedostávali góly, když na mě něco projde. Je to pro mě trošku jiný styl hokeje. Snažím se s tím popasovat a jsem rád, že to vychází.

Vyhovuje vám, že chytáte obden?

Na zápřah jsem zvyklý ze sezony. Není to pro mě nic nového, s tímhle nemám problém.

Oddechl jste si, že jste vyhráli dva zápasy z kategorie povinných?

Chceme vyhrát každý zápas a tyhle jsou doopravdy povinnost, abychom je zvládali. Jsme rádi, že se to povedlo.

Kdy jste cítil, že to dobře dopadne?

(usměje se) V hokeji se musí hrát do poslední minuty a až někdy v ní jsem věděl, že to můžeme nějak uhrát. V utkání můžou padnout dva rychlé góly a zápas je jiný. Neuvažoval jsem nad tím, snažil jsem se chytat až do konce.