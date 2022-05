Pastrňák kouzlil. Už jsem zažil gólmany, kteří nájezd zbaštili víc, řekl

Nenapadlo vás, že byste zkompletoval hattrick?

Ale ne. Teda víte, že máte dva góly, ale viděl jsem volného Červuse. Věděl jsem, že mu budu nahrávat. Kdyby to bylo o gól, asi bych střílel, ale takhle jsme mu to hodil.

Díky tomu Červenka opět vede bodování celého šampionátu.

Červus si to zasloužil, odvedl hodně práce. Celkově nám ale hra pět na pět moc nevyšla. Speciální týmy jsme naopak měli výborné. Oslabení byla skvělá, v přesilovce nám padly góly. Ale při hře pět na pět musíme být lepší a neztrácet tolik puků ve středním pásmu.

Červenka v kariéře poprvé na šampionátu překonal hranici deseti bodů...

Fakt? Ale my tady nejsme od bodů, pro nás je důležitý výsledek. Na hře pět na pět ještě určitě zapracujeme. Jen tedy musím říct, že Červus hraje opravdu dobře, má přehled, je silný na puku. Jen tak mu ho neseberete, stačí si najít místo a on vás někde najde. Pro mě je radost hrát s takovými hráči, kteří o vás vždycky vědí.

Usnadnila vám zápas vaše trefa z úvodu?

Vždycky je dobré dát první gól proti papírově slabším soupeřům. Byl to pro oba důležitý zápas, o čtvrtfinále šlo nám i Norům, takže nějaká nervozita tam byla na obou stranách. S hrou spokojení tedy určitě nejsme, naštěstí je výsledek pro nás ale dobrý.

Na začátku třetí třetiny jste vybojoval trestné střílení. Měl jste hned jasno, že ho i pojedete?

Jo. Navíc tohle zakončení dělám rád, zatím mi vždycky vyšlo. V NHL je to docela těžké. Gólmani mě znají, musím to měnit. Ale tohle je moje oblíbené zakončení, led byl ještě dobrý po příchodu z kabin. Věděl jsem, co udělám. Byl to důležitý gól. Oni pak dali v přesilovce na 1:3, mohlo to být stresující, kdybych to nedal.

Celkově v závěru přibylo šťouchanic. Tušíte proč?

Oběma šlo o čtvrtfinále, oba týmy věděly, že musí vyhrát. Tohle k tomu patří. Musíme zůstat disciplinovaní celých šedesát minut. Nějaká oslabení byla zbytečná, to si příště dovolit nesmíme.

Vytknout se dá v určitých pasážích i jistá pasivita. Souhlas?

Určitě. Při hře pět na pět nás občas hodně přehrávali, měli tam pár zámků v našem obranném pásmu. Všechno to ale vznikalo z našich chyb, ztráceli jsme hodně puků, nedrželi jsme se v útočné třetině. Proti Lotyšům jsme to tam měnili a byli silní na kotouči. Teď tam bylo hodně chyb při přechodu modré čáry. Je vidět, že Norové spolu hrají už dlouho, hodně jmen se tam opakuje každý rok dokola. Takže o sobě vědí. Byli lepší ve druhé třetině.

Po příletu do Finska jste říkal, že byste nejraději hrál zápasy v deset dopoledne. Jak jste cítil proti Norům?

Hůř než minule. Snad je to ale za mnou a bude to jen lepší.

Nepostřehl jste, jak je na tom Matěj Blümel, který nedohrál?

Neviděl jsem to. Jen kluci říkali, že dostal do hlavy. Mrzí mě, že se na to rozhodčí ani nepodívali ze záznamu. Ale to je na nich, snad bude Matěj v pohodě.