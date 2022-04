Jordán: Trenér Jalonen na nás přenáší klid. Styl je podobný jako za Pešána

Máte pod ním bilanci 3 výhry, 1 prohra. Spokojenost?

V prvních třech utkáních jsme dali čtyři a více gólů. A jak řekl trenér, někdy prostě narazíte na tým, kde jim výborně zachytá gólman, což byl případ Němců. Na druhou stranu náš Kváča chytal taky parádně. Když potrestali naši menší chybu ve středním pásmu, bylo už složitější je dobývat, protože stáli v pěti na červené čáře. Ale příležitosti tam byly.

Co přinesl nový trenér?

Trošku pozměnil systém, ale jsou tu mladí kluci a ten systém jsme pochytili. Předváděli jsme dosud dobré výkony, doufám, že na to navážeme. Trenéři z toho udělají nějaký výstup a snad nám to pomůže dát příště Slovákům víc gólů.

Jak na vás Jalonen působí?

Všechno je vesměs pozitivní. Je vidět, že má velké zkušenosti, že prošel výborné ligy v Evropě. Myslím, že ten svůj klid na nás přenáší. O Finech se hodně ví, že jsou pracovití a že dbají na disciplínu a myslím, že pro nás je to taky něco nového. Z každého dne se snažíme vzít to nejvíc, co jde.

Dá se pojmenovat hlavní rozdíl oproti éře Filipa Pešána?

Nejsem od toho, abych to hodnotil, ale ten styl je hodně podobný. Myslím, že teď to není úplně agresivní. Pokud nemáme šanci na napadání, stáhneme se do středního pásma, počkáme, až se prostřídají hráči a hrajeme trpělivě.

Chce po vás, aby všech pět hráčů útočilo i bránilo. Jak je to náročné?

Zatím jsem na srazu třetí týden, cítím se dobře. Samozřejmě to je náročné na bruslení, ale takový je teď moderní hokej. Všichni hráči musí být dobří bruslaři, aby tempo vydrželi. Když taktiku budeme dodržovat a hrát pospolu, můžeme dobře čelit i soupeřovu napadání. Samozřejmě, na reprezentační úrovni se všichni dokáží zbavit hráče v souboji jeden na jednoho. Ale i když někdo udělá chybu, jsou další kluci v prostorech, které jsme si řekli. Někdo zaskočí a dá čas spoluhráči, aby se vrátil zpátky. Viz my proti Němcům. Oni hráli třeba 45 vteřin v naší třetině, ale nic z toho neměli, protože jsme hráli pospolu, v předbrankovém prostoru jsme dobře vykrývali střely. Sice to naoko vypadalo, že nás točí, ale žádná šance z toho nebyla.

I porážka může být poučná?

Určitě. Všichni si pamatujeme na minulý rok, kdy jsme celou přípravu odjeli bez ztráty kytičky a pak to dopadlo na mistrovství světa, jak dopadlo. Z proher se dá poučit.

Jak vás překvapují výkony osmnáctiletého plzeňského beka Davida Jiříčka?

Pecka! Čím víc takových hráčů budeme mít, tím líp pro český hokej. Ten kluk vypadá, jako kdyby hrál už pět let na velké úrovni. I na tréninku je pracovitý, má všechny věci moderního obránce. Přeju mu, ať uspěje na draftu. Doufám, že bude mít velkou kariéru.

A co vy? Upínáte se k páté účasti na mistrovství světa?

Jdu sraz od srazu. Když postoupím do dalšího kola, jsem vždy rád. Teď si užiji velikonoční víkend s dětmi a v pondělí v Ostravě zase pojedu na sto procent. Čekají nás zápasy se Slováky, budou zase v dobrém tempu.