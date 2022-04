Jalonen po prohře chválil. Lepší než někoho zdupat, míní kapitán Ščotka

„V kabině říkal, že je na nás hrdý, že jsme vůbec nic nevzdali. A že je rád. I tohle nás může v něčem posunout,“ tvrdil kapitán Jan Ščotka po druhé partii v Chomutově. „Za mě je lepší chválit, než hned po zápase někoho zdupat, pak jde sebevědomí dolů.“

Přívětivě hodnotil Jalonen utkání, své čtvrté na české střídačce, i před novináři. „Líbilo se mi to. Opravdu dobrý zápas. Někteří hráči neměli takovou energii jako včera. Ale i tak jsme si vytvořili hodně šancí, což je ta nejtěžší část hokeje - dát gól. Cesta do Tampere je dlouhá. O tom jsem mluvil i před hráči v kabině. A všechno, co se děje při cestě na mistrovství světa, je pro nás pozitivní,“ hledal Fin dobré i v tom špatném. „Líbilo se mi, jak jsme bránili přesilovky soupeře. Výborná práce!“

Hesla, že z porážek se rodí pozdější vítězství, se drží i obránce Michal Jordán. „Všichni si pamatujeme, jak to dopadlo minulý rok, kdy jsme celou přípravu odjeli bez ztráty kytičky a pak to na mistrovství světa dopadlo, jak dopadlo,“ myslel zkušený zadák čtvrtfinálové vyřazení od Finska. „Z proher se dá poučit. Třeba v tom, abychom příště byli schopní gól dát a zreagovat i na to, jak tým Němců změnil taktiku. Ale výkon byl dobrý.“

Němci, které český tým ve čtvrtek rozmetal 6:2, už nasadili hvězdného kapitána Dominika Kahuna, stříbrného olympionika. Když domácí výběr prohrával, držel se Jalonen dál stejného herního plánu.

„Nic jsme neměnili. Trošku jsme nebyli dobří v tom, aby se hráči dostávali k dorážkám a šancím po prvních střelách. Nebyla tam taková agresivita. Ale myslím si, že jsme měli hodně šancí,“ zopakoval Jalonen, nástupce Filipa Pešána. „Všechno, co se děje během přípravy, je pro nás dobré. Poprvé jsme si mohli třeba vyzkoušet, jaké to je hrát power play bez brankáře. Musíme čelit všem možným situacím, než pojedeme na šampionát.“

S bilancí 3-1 je nový kouč spokojený. „Každý tým musí mít nějaký herní plán. A my ho máme. Hráči ho dodržují, což je věc, na které pracujeme při trénincích i při zápasech. Jsou to detaily, které do sebe musí zapadnout. Myslím si, že jsme na dobré cestě,“ věří Jalonen.

A věří tomu i hráči. „Trenér má nějaké svoje návyky a postupy, ale ukazuje se jako obrovský profesionál. Sice jsme dnes nedali góly, ovšem jinak můžeme být na jím založené taktice úspěšní,“ vycítil útočník Jakub Flek. „Systém je nový, ještě to nemáme tolik zažité, přece jen je to trochu něco jiného, než hraje většina klubů v extralize.“

Čeští trenéři Kari Jalonen (vlevo) a Martin Erat sledují výkon svých svěřenců v utkání s Německem.

Celá pětka útočit, celá pětka bránit, tak zní Jalonenovo první přikázání. „Nejdůležitější je, že musí hrát všech pět pohromadě. Což znamená být u sebe, ne dělat mezi sebou mezery. A taky hodně na sebe mluvit,“ vykreslil kapitán Ščotka.

Po chomutovském dvojzápase mužstvo opustil útočník Jakub Navrátil z Olomouce, naopak kádr v přípravě na mistrovství světa doplnil forvard Pavel Kousal z Mladé Boleslavi. Reprezentaci po víkendovém volnu čeká sraz v Ostravě a dva zápasy se Slovenskem, 21. dubna ve Spišské Nové Vsi, dva dny nato v Trenčíně.