Obr v reprezentaci. Průlomový rok, zářil Klapka po prvním startu i gólu

Liberecká kometa skórovala po úprku po pravém křídle. Střelu z kruhu pověsila do šibenice hostující branky. „Tohle je uvnitř vás. Takový další smysl. Že víte, kam máte vystřelit, a nepotřebujete o tom přemýšlet,“ dumal nad svým gólovým entrée do reprezentační éry. „Puk mi na památku vzali spoluhráči, já se po gólu vzpamatovával z toho, co se stalo.“

Kdyby se musel v letošní sezoně štípnout pokaždé, jestli se mu něco nezdá, vypadal by jako po útoku hejna komárů. Vždyť když se loni vrátil do Liberce z juniorské zámořské soutěže USHL, v níž se navlékal do největší varianty dresu Tri-City Storm, počítalo se, že bude pendlovat mezi Bílými Tygry a farmou v Benátkách. Což se taky dělo, jenže nakonec měl v extralize třikrát víc startů než v 1. lize.

„Jsem rád, že se tohle všechno děje, před sezonou bych řekl, že se to stane,“ užívá si rodák z Prahy, který v nejvyšší soutěži nasbíral prvních 54 startů a v nich 7 gólů a 15 asistencí.

„Někdo to má postupně, někomu se to sejde takhle rychle za sebou. Je klukovský sen každého hokejisty dát gól za nároďák. A ještě v Česku a před tolika lidmi.“

Co za jeho vzestupem vězí, ví jednadvacetileté křídlo moc dobře. „Dřina. Jinak to nejde popsat. Trénovat, trénovat, trénovat. A věřit sobě. Já si věřil. Takhle se mi to vrátilo. Je to motivace do další práce,“ zalíbilo se mu v národním týmu, v němž naskočil ve čtvrtém útoku.

Vděčný je Liberci, kde dbají na pilování dovedností: „Po každém tréninku jsme dělali dvacet až třicet minut skills. A je vidět, že se to vyplácí. Liberec je v tom skvělý, že pomáhá novým hráčům a dává jim příležitost. Děkuji téhle organizaci, že jsem toho všeho součástí.“

Pracuje i na koordinaci, která bývá pro vysoké hráče jedním z největších úskalí. „Musím zaklepat, že odmalička nemám ve sportu problém s výškou. Mám to trošku v sobě, přesto se snažím stabilitě hodně věnovat, středu těla. Udržovat, co mám, a zlepšovat to.“

Mezi dospělými už netrpí na vyloučení vyplývající z toho, že protihráče převyšuje. „V mládeži jsem s tím měl větší potíže; někoho jsem čistě srazil, ale jak byl menší, pískli mi faul. V dospělých jsou kluci už jen o trošku menší a není to takový problém.“

Se svojí výškou by Klapka našel uplatnění i v jiných, třeba halových sportech. „Když mě někdo nový vidí, diví se, že hraju hokej. Nebo se mě ptají, jestli nejsem basketbalista. Beru to s rezervou, je to takové na zasmání,“ nepitvá se v tom. „Navíc - já jsem takový basketbalový hobík.“

A hokejový profesionál teď už s reprezentační současností. Mistrovství světa je další sen.

„Nepřemýšlím nad tím. Jdu trénink od tréninku, zápas od zápasu. A uvidím, jak trenér rozhodne,“ nestresuje se. „Budu se snažit, aby se to náhodou mohlo povést. A kdyby ne, nebudu to brát jako zklamání. Už takhle je to pro mě sezona, jakou by chtěl každý hráč.“

Kamera, Klapka, jedem! Kam až?