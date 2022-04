Ščotka, kapitán ve Finsku i v české reprezentaci: Nechci po nikom šlapat

Co pro vás funkce kapitána znamená?

Pro mě je to pocta, vážím si toho. Obrovská čest. A taky zkušenost, jsem za ni nesmírně rád.

Máte v kabině motivační řeči?

Snažíme se s klukama, ať já, Jordán, Flek nebo Krejčík, o přestávce tým nabudit, povzbudit. Všechno v pozitivním duchu.

Je vám ta role vlastní?

Když se do toho člověk nutí, vypadá to blbě. Snažím se, aby to bylo přirozené. Už v Litvínově moje role rostla, ty tři roky mi neskutečně pomohly.

Kapitánem jste i ve Finsku. Je to jiné než v národním týmu?

Tady mluvím česky, to je pro mě jednodušší. Taky v tom, že jsou v reprezentaci Míša Jordán a další kluci, co se zapojí a pomůžou. Ve Finsku jsem mluvil víceméně jen já, do toho ještě myšlenky v češtině, překládat si je do angličtiny. Trvalo, než jsem se do toho dostal.

Co po vás chce trenér Kari Jalonen?

Je brzy, o roli jsme se nebavili. Ale herně chce dobrou obranu, oslabení, abychom eliminovali chyby v obranném pásmu a snažili se hrát co nejvíc u sebe.

Jakou zpětnou vazbu máte od asistenta Libora Zábranského, který má beky na starost?

Vůči všem je pozitivní. Chce, ať se držíme puku a nezbavujeme se ho jako smyslu zbavení. To si myslím, že je jeho metoda. Ať jsme sebevědomí s kotoučem a vymýšlíme jiné rozehrávky než jen o plexi ven.

Cítíte, že letos máte šanci na mistrovství světa? Loni vám o kousek uteklo.

Snažím se nad tím nepřemýšlet, jdu kemp od kempu, zápas od zápasu. Já se cítil i loni pod trenérem Pešánem dobře, bohužel to nevyšlo. Ale to je hokej. Věřím, že letos se to povede, budu pro to dělat maximum, makat. Chci, aby tým vyhrával a mně osobně se dařilo. A uvidíme, jak to dopadne. Světový šampionát je sen každého kluka. I můj.

Jak vám k sebevědomí pomohla finská liga? Bodů jste měl míň než v české extralize, osm.

Bodově byla sezona docela těžká, pěkně jsem si tím prošel. Začátek byl složitý, postupně jsem se do toho začal dostávat. Těžko říct, jestli mi to pomohlo k sebevědomí, ale už jsem se i já zrychlil. Ve Finsku jsou mladí kluci, kteří jen lítají, na to si člověk musí zvyknout.

Co vám vštěpuje v reprezentaci trenér Jalonen?

První přikázání, co mě napadá, je, že musíme hrát všech pět pohromadě. To je pro nás nejdůležitější.

Co to znamená?

Abychom se hýbali, byli všichni u sebe, aby mezi námi nevznikaly mezery, abychom hráli pospolu, hodně na sebe mluvili, komunikovali. Tohle je ten systém.

Jalonen je klidný, dokázal už zakřičet?

Působí klidně, ale umí zvýšit hlas. Zažili jsme to v tréninku, což je samozřejmě taky dobře. Má letité zkušenosti. Jazykově žádná bariéra není, všichni kluci umí anglicky, minimálně základy. Navíc překládá asistent Martin Erat, takže je všechno v pořádku.