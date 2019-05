Bartošák se mračil. Vasilevskij byl lepší, ocenil český gólman soupeře

I Bartošák držel naděje národního mužstva na úspěch. Nebýt jeho, mohl být výsledek mnohem jednoznačnější.

„Člověk se nemůže dívat na pocity z vlastního výkonu, když jsme prohráli. To je mnohem podstatnější,“ říkal.

Štvaly ho oba inkasované góly: první se mu odrazil od kalhot, druhý stačil tečovat betonem.

„Je to škoda, málem jsem je měl. Vasilevskij tyhle šance pochytal, já ne,“ srovnával. „Vždyť my jsme hráli možná ještě lepší hokej než proti Švédům, ve třetí třetině jsme Rusy několikrát zavřeli v pásmu, ale on ukázal, proč je hlavním kandidátem na Vezinovu trofej v NHL. A proč Tampa hrála celou sezonu nahoře.“

Ač byl k sobě Bartošák přísný, určitě zamotal hlavu trenérům, kteří mají v Bratislavě nově k dispozici také Pavla Francouze, který dorazil ze zámoří.

Bartošák jen potvrdil slova Zdeňka Orcta, reprezentačního kouče brankářů, jenž o něm prohlásil: „Hokej je pro něj hračka, nedokáže bez ní být. A nesnáší prohry, rozčilujou ho i góly na tréninku.“

Obstál proti největším hvězdám Ovečkinovi s Malkinem, pár ran od těchto borců na něj směřovalo.

Pochytal i spoustu nebezpečných zakončení po řadě přečíslení, do kterých se soupeř dostával v prvních dvou třetinách. A ustál i spoustu závarů. Především ale po celou dobu působil v brance hodně jistě.

Vůbec na něm nebyla poznat únava z vyčerpávající soboty, kdy se mu narodil syn Damian. Tehdy cestoval po utkání se Švédy na porod do Ostravy, za dva dny naspal přerušovaně jen dvě a půl hodiny.

„Měl jsem dvě noci na to dospat všechno, takže jsem se cítil úplně v pohodě. Žádný spánkový deficit,“ říkal přesvědčivě.

„Věděli jsme, jak jsou Rusové šikovní. Že si umí prohodit puk, že se umí dostat do volné pozice. Že si zkrátka umí poradit v každé situaci. Snažili jsme se nefaulovat, protože na přesilovku mají strašně moc hrozeb. A myslím, že jsme tyhle těžké situace zvládli, protože mi kluci často pomohli. Hráli fantasticky.“

Český tým má teď dva dny volna, ve čtvrtek ho čeká utkání proti Lotyšsku. A bude zajímavé sledovat, kdo dostane přednost v brance. Zda Francouz, který se po dvou týdnech bez zápasu potřebuje rozchytat, nebo jestli hlavní kouč Miloš Říha vsadí znovu na Bartošáka.