Říha po Rusech: Cítil jsem z týmu obrovský respekt. A rád bych Hertla

Čím to? Vždyť měl tým po povedených zápasech mistrovství sebevědomí...

Nevím, proč to tak bylo. Nabádali jsme kluky, aby hráli, aby byli aktivní a drželi se v útočném pásmu. Místo toho nám tam vznikaly díry a Rusové vyjížděli v klidu ven. Zlepšili jsme se až ve třetí třetině. Jenže jsme bohužel neproměnili šance. Hráli jsme to jako Rusové, do prázdné brány, do šířky. Kluci chtěli hrát hokej, ale s nimi se moc velký hokej hrát nedá.

Také jste nevyužili přesilovky, to byla chyba, viďte?

Nešly nám, hráli jsme je komplikovaně. Přesilovka začíná vhazováním, v těch jsme propadli.

Co ještě rozhodlo?

Zase se musím vrátit k tomu respektu. Místo jednoduchosti jsme předržovali puky, každý chtěl něco udělat, strhnout to, ale pro tým to efekt nemělo. Na druhou stranu jsme perfektně zvládli oslabení, čehož si vážím. Rusové mají přesilovky hodně silné.

Je vidět, že vás ta prohra hodně mrzí.

Mrzí, protože si ji nedovedu vysvětlit. Musíme si na to sednout a probrat to. Podívat se na video a rozebrat si chyby. Zatím je brzy na nějaký hlubší analýzy. Teď se už ale budeme připravovat hlavně na další zápas. Lotyši, kteří nás čekají ve čtvrtek, jsou velcí srdcaři. Nebude to nic jednoduchého.

Nastoupí proti nim Radek Faksa?

Zatím jsem se s ním jenom pozdravil, neměli jsme čas. V úterý půjde na první trénink, protože mu nic není. Aspoň si to myslím. Nevím, ale myslím, že to bylo ze strany Dallasu zbytečně zdlouhavé. Asi chtěli, aby si odpočinul, protože je po play off zbitej. To je můj názor, ale ještě jsem s ním nemluvil.

MS v hokeji 2019 Program a výsledky

A co Gulaš, který se dost překvapivě objevil v Bratislavě?

To je takové překvapení. Uvidíme, v jakém bude rytmu a jak se bude cítit. Je to na férové dohodě s ním. V noci mě napadlo, že máme v záloze tak velkého hráče, který by nám s Kovářem mohl vylepšit přesilovku. Zkusili jsme mu zavolat a hned kývnul.

Dal jste na instinkt?

Ano, tak nějak. Vím, že to může být risk, ale my riskujeme pořád. Podle mě by vhodně doplnil mužstvo. Ostatní kluci jsou připravení parádně, ale tohle by nám dalo jistotu, přehled a klid. Třeba proti Rusům by to vzal i na sebe. Trenérská práce je i tom udělat velké rozhodnutí. To je práce všech vedoucích pracovníků, kteří řídí nějakou skupinu. Musíme udělat rozhodnutí, nemůžete čekat, že to udělá někdo za vás.

Máte termín, do kdy se chcete rozhodnout, zda Gulaše dopíšete na soupisku?

To neprozradím… Já mám ještě jednu myšlenku, ještě na něco čekám.

Pořád koukáte po hráčích z NHL?

Ano. Boston s Pastrňákem a Krejčím už asi nevyjde, ale kdyby klaplo San Jose s Hertlem, byl bych rád. Spíš to ovšem vypadá, že budou hrát finále proti sobě. Nejsme jasnovidci, ale pořád tam tu možnost ještě chvíli necháme.