Nezvyklé, osud se mi odvděčil, řekl Gulaš o příjezdu na mistrovství

„Chvilku jsem přemýšlel a říkal si, o co asi půjde. Pak jsem to zvedl a dostal otázku, jak jsem na tom zdravotně a jestli nechci přijet do Bratislavy pomoct klukům,“ popisuje zkušený útočník Gulaš v lobby hotelu, kde je ubytovaná reprezentace.

Byl to šok?

Byl jsem hodně zaskočený. A je samozřejmě nezvyklé, že tu nakonec opravdu stojím. Ale tuhle šanci jsem nemohl odmítnout. Je to možná poslední šance zahrát si na mistrovství. A obrovská výzva naplnit, co ode mě trenéři očekávají.

Už jste z nejrůznějších důvodů přišel o pět šampionátů a naposledy musel kvůli zranění odcestovat přímo z dějiště olympiády v Koreji. Věříte, že tentokrát bude osud vlídnější?

Dostal jsem naději a ta vidina mě žene dopředu. Jsem zvyklý, že nemám cestu do nároďáku jednoduchou. Mám ten osud namalovaný tak nějak podivně. Tak uvidíme, jestli vůbec půjdu do zápasu.

Zdravotně jste už v pořádku?

Bral jsem antibiotika a v play off prošel těžkými zápasy, tělo bylo domlácené. Do toho určitý věk. Ale dal jsem se dohromady a chopil se příležitosti. Může to vyjít, nemusí. Uvidíme, jak se to celé vyvine.

Máte za sebou první trénink. Jak jste se cítil?

Čekal jsem to horší, ale trénink a zápas jsou jiné věci. Nechci nic konkretizovat, párkrát se sklouznu a uvidíme, jaké budou mít trenéři plány.

Miloš Říha vás chce hlavně kvůli souhře s Janem Kovářem.

Ano, probírali jsme to. Dával jsem sám sobě otázky. Má to smysl? Probíral jsem to i s ním. Jestli dokážu po té pauze pomoct mužstvu. Trenéři jsou přesvědčení, že jo. A Honza mi to taky potvrdil. To mě přesvědčilo. Kdybych cítil, že to nepůjde, nešel bych do toho. Jsem soudný.

Co rodina, jak reagovala?

Postavila se k tomu pozitivně. Doma mi okamžitě řekli, ať jedu. O tom žádná. Já jsem se taky nerozhodoval dlouho.

Jaký máte dojem z týmu?

Fantastický. S klukama v kabině už jsem byl. Hráč vždycky vycítí, jaká je v týmu vnitřní síla. Ty zápasy i přes prohru s Ruskem ukázaly, že je velká. Vidím jenom pozitivní věci. Snad klukům budu moct pomoct. Byl bych nejstarší hráč v týmu a zároveň nejstarší nováček na mistrovství.