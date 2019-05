POHLED: Ledové proměny. Porážka s Rusy by neměla zabrzdit český tým

dnes 9:21

Hokejku přerazil vejpůl o opuštěnou branku, do níž před chvilinkou doklouzal puk. Zlost z Filipa Hronka v pondělí jen čišela. Čeští hokejisté na šampionátu poprvé prohráli, Rusům v Bratislavě podlehli 0:3. „Je to trošku kopanec do ko..í, ale musíme se s tím srovnat,“ řekl český bek Radko Gudas. „Nejsou to vyřazovací boje. Je lepší, že prohra přišla teď.“