Jako by trenéři drželi tým na krátkém vodítku, hodnotí Hosták duel s Rusy

„Ona tam byla, ale schovaná,“ odpovídá na otázku bývalý český útočník a nyní manažer hokejového Zlína Martin Hosták. „Jako by trenéři drželi tým na krátkém vodítku. Především v první a druhé třetině je nechtěli pustit do aktivity a napadání. Asi s vědomím, že pustit se do otevřeného utkání s Rusy je sebevražda.“



Martin Hosták

Jenže nebyla taková taktika ve výsledku chyba?

Češi s Rusy stejně prohráli, až ve třetí třetině se obraz hry opravdu změnil. Hokejisté bruslili, napadali, tlačili. Sice neúspěšně, ale daleko nebyli. Trefili několik tyček, ukázali živější hokej.

„Taktiku určuje trenér, hráči ji následují. Těžko říct, jestli byla chybná. V Brně (přípravné utkání Českých her) jsme hráli otevřeně a prohráli 1:4, teď jsme hráli zataženě s výsledkem 0:3,“ připomíná Hosták. „Rusové mají obrovskou kvalitu. Ten zápas ale nerozhodoval, jestli bude turnaj úspěšný, tak proč si nevyzkoušet různé varianty.“

I z toho důvodu, že celkový dojem nepovažuje za špatný. Oceňuje výkon brankáře Patrika Bartošáka.

„Držel Rusy dlouho na uzdě,“ chválí. Jen obrana mu dělá vrásky. „Možná se pojďme držet rčení, že nejlepší obrana je útok,“ pousmívá se.

Ostatně ofenzíva českého národního týmu byla největším nebezpečím, na které ruští novináři předem upozorňovali. Když si odmyslíte několik nastřelených tyčí, Rusové českou zbraň opravdu eliminovali. I s přispěním výtečného brankáře Andreje Vasilevského.

Co dál? Nejistota kolem gólmanů

To Češi jasnou jedničku do brány teprve hledají. K dispozici je konečně Pavel Francouz. Podle Hostáka budou trenéři postupovat následovně: Šimona Hrubce odsunou na pozici třetího gólmana a ve zbylých zápasech skupiny B posoudí, kdo z dvojice Francouz - Bartošák má lepší výkonnost.

Další duel čeká české hokejisty ve čtvrtek od 20:15 proti Lotyšům. S Francouzem v bráně? Trenéři také počítají s Radkem Faksou, který by měl pozvednout tragická vhazování reprezentace.

Překvapivý nový člen kabiny Milan Gulaš by zase mohl zlepšit přesilové hry.