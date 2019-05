Myslel jsem, že to doma bude lepší, přiznal po porážce Zaťovič

Návrat turnaje Euro Hockey Tour do Brna přinesl i návrat některých vazeb, známých ze zápasů domácí Komety. V první pětce české reprezentace v duelu proti Finsku nastoupili obránce Jakub Krejčík a útočník Martin Zaťovič, dál v sestavě dostal místo v útoku ještě Hynek Zohorna.

„Užíváme si to tady. Známe se, pokecáme, přemlouvám je zpátky, nikdo z nich nechce...,“ hlásil s úsměvem Zaťovič. „Kluci mají smlouvy a nabídky v zahraničí, tak tam zůstávají. Já jsem rád, že si zahrajeme tady. Za nároďák, což je nejvíc,“ řekl.

Krátce po skončení extraligové sezony sedá zase ve stejné šatně, protože český národní tým obsadil v Brně šatnu Komety, a dokonce v ní dostal stejné místo, na jaké je zvyklý z klubu.

Jen obvyklé číslo 26 bylo obsazené, a tak Zaťovič jezdí s číslem 22 na zádech.

„Skříňka stejná, všechno stejné, hra horší,“ zhodnotil svoje vystoupení v úvodu turnaje. „Čekal jsem, že to bude lepší. Že budu doma, budu v klidu. Jenomže jsem hledal nohy, nejezdilo mně to, až ve druhé třetině jsem je našel,“ shrnul.

Národnímu týmu zápas moc nevyšel. První třetina byla nezvykle mdlá, hraná v zakřiknuté atmosféře. Hlediště bylo vyprodané, přišlo obvyklých 7 700 diváků, ale jako by si na sebe jak hráči, tak fanoušci zvykali.

„Hodně kluků je tady nových, zase si to bude sedat. Kluci se do toho musí dostat. Přiletěli krátce před turnajem a myslím si, že toho museli mít plné zuby. Od všech z nás tam bylo míň pohybu, až ve třetí třetině jsme se do toho dostali, to musíme zlepšit,“ řekl Zaťovič.

Závěrečný turnaj Euro Hockey Tour pokračuje po dnešním volném dni zase o víkendu, v sobotu hraje Česko se Švédskem (18.30) a v neděli s Ruskem (18.00). Pak trenér Miloš Říha určí nominaci.

Čeká ho ještě nesnadná práce zkoušení a kombinování; na soupisce má stále ještě 36 jmen. Jako kdyby ani nechyběl pouhý týden do světového šampionátu...

„Taky jsme si říkali, že je nás tady jako na červencovém nebo srpnovém kempu,“ rozesmál se Zaťovič. „Ale co, trenér to tak chce, tak všichni bojují. Každý dostane ještě nějaký zápas a uvidíme, jak to bude,“ dodal. Po premiéře proti Finsku už čeká Zaťoviče a spol. pořádně hvězdná konfrontace. Švédové si přivezli 16 hráčů z NHL, Rusové jich mají 15 včetně Alexandra Ovečkina.

„Už jsem proti němu kdysi hrál, nějak mě to ze židle nezvedá. Soupeři budou mít nabité sestavy, pro lidi to zážitek bude určitě. My máme ale taky super hráče. Nenasadili jsme ještě všechny, tak se sestava zase promíchá a jdeme na to,“ podotkl Zaťovič.

Ze spoluhráčů, kteří z českých kluzišť nejsou tak známí, ho zaujal obránce Filip Hronek. „Hrál výborně. Mladý kluk, má výbornou střelu, dal gól. Je tady s námi taky ještě krátce, bude to gradovat,“ očekává.