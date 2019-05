Další výzva: Švédsko. Hokejisté nastoupí v brance s Bartošákem

Už proti Finsku nastoupili vedle kapitána Jakuba Voráčka v NHL působící útočníci Dmitrij Jaškin, Dominik Simon, Michael Frolík a Filip Chytil a obránci Radko Gudas, Jan Rutta a Filip Hronek. Nyní se k nim přiřadí další útočník Ondřej Palát.

Další ofenzivní posila Jakub Vrána z Washingtonu se připojil k týmu ve čtvrtek, v pátek poprvé trénoval a není jisté, jestli do generálky před šampionátem zasáhne. „Nebyl dlouho na ledě, byl trošku bruslit a má herní nebo tréninkový deficit. Hlavně se potřebuje dostat zpátky do tréninku. Budeme se snažit ho připravit na zápas. Jestli to bude v neděli nebo až v pátek, to se rozhodne,“ řekl novinářům asistent trenéra českého týmu Robert Reichel.

I přes zapojení Vrány neměli trenéři v pátek k dispozici kompletní šestatřicetičlenný kádr. „Kubalík měl nějaké povinnosti v Plzni, tak jsme ho uvolnili, a v sobotu se normálně zase zapojí do procesu. Žádné zranění tam není. Radim (Zohorna) má nějakou infekci, takže je nemocný,“ uvedl Reichel. Nejmladší z tria bratrů Zohornů se léčí doma.

Se Švédy český tým uspěl při poslední konfrontaci na únorových Švédských hrách ve Stockholmu a vítězstvím 5:2 ukončil sérii čtyř porážek ve vzájemných soubojích. „Máme na videu jejich (středeční) zápas s Rusy a věřím, že navážeme na to, co jsme odehráli těch posledních třicet minut ve čtvrtek, a že se nám do toho podaří vstoupit daleko líp,“ vrátil se Reichel k výkonu s Finskem.

„Udělali jsme pár změn během druhé třetiny. A od půlky si myslím, že jsme začali být agresivní. Šly nám nohy a lajny si sedají. Uvidíme zítra,“ podotkl Reichel.

Oproti duelu s Finy se zařadí do sestavy beci David Musil, David Sklenička a Petr Zámorský a v ofenzivě vedle Paláta Rudolf Červený, Tomáš Fořt, David Tomášek a Tomáš Zohorna.

Nenastoupí zadáci Jakub Jeřábek, Jakub Krejčík a Tomáš Kundrátek a útočníci Kubalík, Robin Hanzl, Jan Kovář, Michal Řepík a Martin Zaťovič. Hrát nebudou opět ani bek Filip Pavlík a útočník Lukáš Rousek.

Při hledání ideální sestavy nasadí trenéři stejně jako v druhé polovině utkání s Finy v první formaci vedle Voráčka Simona s Frolíkem, ale podle Reichla je předčasné soudit, zda se toto složení rýsuje i pro šampionát. „Mistrovství světa je daleko, až příští týden v pátek. My se zajímáme hlavně o to, aby to fungovalo zítra,“ podotkl Reichel.

Plány s nasazením hráčů širokého kádru na neděli proti Rusku neprozradil. „Máme sestavu na zítra. Co bude v neděli, to necháme po zápase. Může se přihodit řada věcí,“ řekl Reichel. Po skončení posledního dílu Euro Hockey v neděli večer oznámí Říha nominaci na šampionát.

Boj o MS, na kterém se vejde na soupisku 25 hráčů, pokračuje. „Určitě to není příjemné. Na druhou stranu mají všichni šanci nás trenéry na poslední chvíli přesvědčit. Dřív to tak možná nebývalo, ale teď tady máme hráče, kteří bojují o to, aby jeli na mistrovství světa. Když mají hráči konkurenci, posouvají se dál,“ dodal Reichel.

Švédové mají v kádru 16 hráčů z NHL a mezi nimi i brankářskou hvězdu Henrika Lundqvista z New York Rangers. Spolu s ním je v týmu dalších dvanáct majitelů zlatých medailí z minulých šampionátů, v Bratislavě a Košicích bude tým kouče Rikarda Grönborga útočit na třetí triumf v řadě.