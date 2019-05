Naklonujte Hronka! žertoval kouč. Lepší hrát než být na hotelu, řekl bek

Je otázkou, co vše brněnský mač trenéru Miloši Říhovi rozkryl před sledovaným turnajem na Slovensku.

Jedno je ale zřejmé. Mladý vousáč z Detroitu bude pro defenzivu národního velikou vzpruhou! „Asi jste to viděli. Kdybychom mohli Hronka naklonovat, byli bychom rádi,“ pousmál se Říha.

„Bylo to příjemné, výborná kulisa tady byla. Škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce,“ vykládal zase Hronek a stručně hodnotil první mač po příletu ze zámoří.

Filipe, co chybělo k lepšímu výsledku?

Trošku štěstí, abychom to tam dorvali.

Čím to, že jste v úvodu zápasu ztráceli?

Myslím, že na puku jsme byli silní, ale musíme se víc tlačit do brány, udělat problémy gólmanovi, aby neviděl střely od modré čáry a proměňovat naše šance.

Zvykl jste si na širší led?

Je to trošku jinačí, bude čas si ještě zvyknout.

Zaskočili vás něčím Finové?

Hodně bruslili, snažili se hrát agresivně. Chtěli ujíždět do brejků, bylo to s nimi 50 na 50. Náročné to bylo.

Gól z přesilovky pět na tři byla nacvičená akce?

Jo, zkoušeli jsme to. Bavili jsme se o tom, bylo to secvičené.

Nastoupíte i do dalších brněnských zápasů proti Švédům a Rusům?

Jsem ještě unavený, ale ještě nevím, uvidíme, jestli budu hrát.