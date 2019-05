Dřív byla nálada bojovnější. Teď kluci koukají kolem sebe, líčil Říha

Čechy probraly až ofenzivní rošády ve druhé třetině. „Potom se hokej úplně změnil,“ podotkl Říha. Ztrátu jeho svěřenci ale nedohnali a tak úvod brněnského turnaje Euro Hockey Tour znamenal první českou porážku v přípravě před šampionátem na Slovensku.

Čím si vysvětlujete ospalý start?

Nevím. Nebo tedy vím, ale berte, že jsme zase vytvořili nové mužstvo, začínáme od nuly. A není se co divit.

Souhra Voráčka s Kovářem v prvním útoku moc nefungovala, že?

Proto jsme to změnili.

Jak hodnotíte výkon týmu po změnách?

S těmi jsem byl spokojený, kluci začali poslouchat, začali hrát jiný hokej. Šlapali nohama, vynutili jsme si přesilové hry. Vytvořili jsme si šance, které jsme bohužel nedali.

Jak je důležitý brněnský turnaj před šampionátem, který na Slovensku začíná příští pátek?

Je to důležité pro to, abychom se dali dokupy. Abychom se proti těm nejsilnějším naučili věřit. Chceme sladit partu, aby si pětky i jednotliví hráči sedli tak, abychom mohli někoho vyřadit a nastal klid v kabině.

Teď v týmu, který nyní stále čítá 36 hráčů, cítíte nervozitu?

Na některých určitě.

Jak se to projevuje?

Třeba ten začátek byl opatrný. Dřív, než přijeli kluci ze zámoří, atmosféra byla bojovnější. Nikdo neměl přijet, nikdo nikoho nenahrazoval. Na turnaji ve Švédsku byly zápasy nabuzené, teď přijedou noví, další očekávají, koukají kolem sebe v plné kabině.

Ukázal vám dnešní zápas, kdo pojede, nebo nepojede do Bratislavy?

Ano.

Bylo poznat, že jste poprvé v přípravě nenastoupili proti papírově slabšímu celku?

Samozřejmě. Trochu nás prověřili Slováci ve druhém zápase, kdy do nás začali šlapat, ale někteří kluci, kteří přijeli ze zámoří, dlouho nehráli a bylo to vidět. Třeba Jaškin hrával tři minuty a bylo vidět, že by strašně chtěl, ale hokejovost, co on má, i drajv na bránu v určitých fázích nebyl a dělal chyby. Ale zase do obrany jsme nedělali tolik chyb, nepropadali jsme tolik v rozích, nedávali jsme soupeři v obranném pásmu prostor a oni těch šancí tolik neměli.



Jak byste ohodnotil další posily z NHL?

Pomalu se do toho dostávají, zvykají si, co chceme hrát. Posunou náš level a věřím, že budou ještě o 50 procent lepší než dneska.

Co zlepšit?

Trošku mi chyběl centr, který by hrál prim. Kovářovi s Hanzlem to nešlo, pomalu se chytá Chytil, chytá se šance, nabírá jistotu a každý den to je vidět. Spoléháme na mladší třetí lajnu a věřím, že se to dá do kupy. Věřím, že ještě přijedou kluci zpoza moře (Pastrňák, Krejčí, Hertl).

Co Hronek? Jako obránce dal gól, byl aktivní.

Myslím, že to bylo vidět. Gudas to trošku přehořel, chtěl hrát všechno. Kdybychom Hronka mohli naklonovat, asi bychom byli rádi.

V dalších brněnských zápasech narazíte na Švédy a Rusy, kteří budou mít v sestavě daleko víc hráčů z NHL. Jak na ně?

Zase si prověříme, co chceme na ně hrát. Pro nás je to pořád příprava, už dneska víme, že turnaj v Brně asi nevyhrajeme. Zase dáme šanci dalším hráčům, abychom to mohli zkoordinovat hlavně v obraně a útočníky už nějakým způsobem dostaneme do škatulek.