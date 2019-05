Pořídil si novou masku a počítal s MS. Slováci ale nakonec Hudáčka vyškrtli

„Přiznávám, že je to velké zklamání. Na domácí MS jsem se hodně těšil,“ štvalo 30letého odchovance Spišské Nové Vsi v rozhovoru pro hokej.sk.

Hned si s bolestí vzpomněl na poslední domácí šampionát před osmi lety, kdy se o neúčasti dozvěděl rovněž krátce před startem turnaje. „Pak jsem zažil alespoň polodomácí mistrovství v Ostravě (v roce 2015), kde nám fanoušci vytvořili fantastickou atmosféru. I proto jsem se teď tolik těšil.“

Hudáček stál ještě minulý týden ve slovenské brance během přípravného utkání s Českem (1:3). V té době Slováci disponovali čtyřmi kandidáty na třímístné brankářské obsazení pro světový šampionát.

Jenže trenér Craig Ramsay a generální manažer Miroslav Šatan se rozhodli upřednostnit Patrika Rybára, Marka Čiliaka a Denise Godlu.

„Vycházeli jsme z toho, co nám loni fungovalo,“ konstatoval trenér slovenských brankářů Ján Lašák. Nezbylo tedy, než Hudáčkovi oznámit, že pro něj sezona končí. „Julo byl s námi dlouho, určitě to nepřijal s nadšením. Ale patří to k naší práci,“ stál si za svým Lašák.

On a jeho kolegové se tak rozhodli nechat doma brankáře, který málem pomohl Spartaku vyřadit z play off KHL hvězdný Petrohrad. „Zažil jsem v klubu výbornou sezonu a moje výkony v play off byly ještě lepší. Ale vypadá to, že se v následující sezoně zaměřím výhradně na klubové působení,“ nastínil Hudáček konec reprezentační kariéry.

Známý showman, který se před pěti lety objevil i v české extralize v dresu Pardubic, byl v nominaci na MS celkem šestkrát. Před měsícem zadal výrobu nové reprezentační masky s nadějí, že přidá další účast na vrcholném podniku sezony. Jenže z plánu nakonec sešlo.

„Nechám si ji doma a třeba si ji jednoho dne vezmu na mistrovství světa veteránů,“ je smířený Hudáček. Zároveň vyjádřil podporu zbytku slovenského týmu. „Rýsuje se nejlepší mužstvo posledních let. Kromě dvou, tří hráčů, kteří ještě hrají v zámoří, přijela kompletní sestava. Postup ze skupiny je reálný, chlapci si jen musí věřit.“

Šampionát začíná v Bratislavě a Košicích v pátek 10. května.

Nová reprezentační maska Júliuse Hudáčka: