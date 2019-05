Ospalí a bez důrazu. Musíme se zlepšit, vědí Gudas s Voráčkem

Nedostatek aktivity vyústil v první třetině v první inkasovanou branku, když všem ujel Sakari Manninen a prostřelil brankáře Jakuba Kováře mezi betony.

„Měli jsme problém s jejich taktickou hrou. Byli jsme hodně vestoje, zvykali jsme si na sebe. Nesjížděli jsme puky...“ mrzí útočníka Jakuba Voráčka.



„Asi jsme se chtěli trošku oťukat. Nedostávali jsme se do šancí. Když už jsme vystřelili, chyběl důraz, nikdo nebyl před bránou, obránci nepočkali na útočníka, než tam dojede,“ hodnotí zase obránce Radko Gudas. „Líbilo se mi, jak Finové hrajou. Dělali přesně to, co mladý tým dělat má. My jako zkušenější jsme měli některé situace podržet a nechat je odvařit.“

On sám přitom na ledě patřil k nejlepším. Dokázal zastavovat finské akce, najížděl si do správných míst, aby nepustil soupeře za sebe, puky rozehrával přesně.



Také to byl právě Gudas, kdo necelou půl minutu před koncem zařídil kontaktní gól na 2:3. „Konečně to tam padlo, na tréninku střílím o sto šest, tak mě to potěšilo. V dalších těžších zápasech ale musím mít víc klidu na hokejce,“ říká obránce Philadelphie.

To jeho klubový parťák Voráček moc dobrý pocit z utkání neměl. Jeho spolupráce s Janem Kovářem nefungovala, nahrávky často nenašly čepel hokejky spoluhráče. I proto se trenér Říha rozhodl pro změnu v sestavě. A následnou hru s Dominikem Simonem si už český kapitán pochvaloval. „Nechal jsem ho jezdit,“ pousmál se.

Právě promíchání sestavy v druhé třetině otočilo obrázek hry. Čeští hokejisté se postupně dostali do tempa, přidali na důrazu, vyhrávali osobní souboje, lépe bruslili.

„Jak šel zápas dál, hráli jsme lépe a lépe,“ uznává Voráček.



„Doufám, že na mistrovství do toho všichni půjdou tak naplno jako ve třetí třetině,“ přidává Gudas. „Důležité zápasy teprve přijdou.“

Zlepšit je podle něj třeba přesilové hry i komunikaci v obraně.

V sobotu čekají české hokejisty na domácím turnaji Švédové (online od 18:30). „Velký test, jsou nabití. Když je budeme tlačit a hrát náš hokej, máme šanci vyhrát,“ říká Gudas.