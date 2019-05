Stydlivá hrozba z Las Vegas. Čechy prověří útočník Stone

Útočník pocházející z kanadského Winnipegu působil ve scénce vylíčené v časopise The Hockey News rozpačitě. „Kdo mě zná, tak ví, že na tyhle věci nejsem. Ale první chvíle ve Vegas si budu pamatovat do konce života,“ prohlásil.

Ne, slyší-li hokejový fanoušek Mark Stone, nezvoní to jako jména nejslavnějších machrů v NHL. Na draftu si ho Ottawa před devíti lety vybrala až pod číslem 178, mezi hochy bez větších nadějí na pouhé sklouznutí se po naleštěném ledě přepychové soutěže.

Skauti vytýkali vytáhlému mládenci bídné bruslení. Do uplynulé sezony neposbíral v základní části víc než 64 bodů. A přece se o něm teď v zámoří mluví a píše jako o jednom z nejlepších křídel na světě.

Zpražil Slováky i Švýcary

Právě on na šampionátu v Košicích laserově přesnou trefou švihem v čase 59:59 zarmoutil a naštval domácí příznivce a zařídil Kanadě vítězství nad Slovenskem 6:5.

To on přihrál obránci Seversonovi na spásný vyrovnávací zásah v poslední vteřině ve čtvrtfinále proti Švýcarsku, načež v prodloužení sám rozhodl. On bude zřejmě představovat nejzásadnější hrozbu pro český tým ve večerním semifinále v Bratislavě.

Osmadvacetiletý borec potupil Němce hattrickem, v osmi utkáních nasbíral 12 bodů (7+5), zvlášť nebezpečný je v přesilovkách.

Na evropské dobrodružství se vydal s puklinou v srdci po smolném vyřazení z prvního kola Stanley Cupu od San Jose Sharks.

Stejně jako na jaře 2016, kdy v Rusku získal zlato, kývl na nabídku bít se kdesi v dáli za vlast.

„Jsme pyšný národ, považujeme se za nejlepší hokejovou zemi, na šampionáty vyrážíme s jediným cílem - dobýt titul,“ řekl v rozhovoru pro televizní stanici TSN. „Zároveň si ale výpravu do cizích krajin chceme užít. Odlišná jsou města, jídlo, kulisa na stadionech, což mě baví.“

Kanadskou čest tentokrát na mistrovství nehájí žádná superstar. McDavid je zraněný, Crosby unavený, omluvil se Stamkos, na poslední chvíli se zranil Tavares.

Mazaný pan Stone

Sedmnáct nejproduktivnějších Kanaďanů z tohoto ročníku NHL na Slovensku chybí. Z hráčů na reprezentační soupisce byli v tabulce nejvýš osmnáctý Couturier z Philadelphie a dvacátý Stone, jenž s bilancí 33+40 = 73 překonal osobní rekord.

V zimě přestoupil z Ottawy do Las Vegas, kde záhy podškrábl pohádkovou smlouvu na 76 milionů dolarů (1,75 miliardy korun) za následujících osm let služby. Protřelý manažer McPhee, jinak skoupý a drsný vyjednavač, mu do ní zanesl ustanovení o nepřesunutelnosti bez Stoneova souhlasu. Celých 48 milionů Knights vyplatí jako podpisové prémie v tučných splátkách ještě před startem každé z osmi sezon.

V té následující Stone vydělá 12 milionů dolarů a jen šest hvězd NHL si v ní zatím na svých zaměstnavatelích vymohlo větší balík.

V čem tedy vyniká forvard, mezi jehož přednosti ani nyní nepatří hbitý pohyb? Vždyť se navzdory statné postavě nevyžívá ve tvrdé hře tělem... Kromě citu pro zakončení je obdařen vysokou hokejovou inteligencí. Všechny v lize válcuje v počtu odebraných kotoučů. Též proto je svým mužstvům užitečný v každé části kluziště.

„Skvěle vidí situace na ledě, předvídá jejich vývoj. Vždycky je oproti ostatním o krok napřed,“ řekl stránce The Athletic jeho klubový parťák Paul Stastny. „Ví, kam si má najet, kde se za pár vteřin ocitne puk.“

Ač Stone není Crosby ani McDavid, je nutné mít se před ním na pozoru. Zvlášť v klíčových chvílích.