Jsme připravení, cítím z mužstva sílu, hlásí Reichel před Kanadou

Národní tým nastoupí do důležité bitvy s největší pravděpodobností se stejnou sestavou, v jaké odehrál čtvrtfinále s Německem. Ačkoli se na tréninku po dvoudenní pauze zaviněnou lehkou virózou objevil Pavel Francouz, v utkání bude spíše chytat Patrik Bartošák.

I útočné formace zůstaly na tréninku ve stejném složení, Jakub Vrána se při cvičeních neobjevoval ani v jedné z nich. První řada ve složení Voráček, Simon, Frolík je jasná, druhou tvořili Jaškin, Faksa, Palát, ve třetí byli Gulaš, Kovář, Kubalík a ve čtvrté jezdili po ledě bratři Zohornové společně s Řepíkem.

„Nebudu nic prozrazovat, sestavu se dozvíte večer,“ reagoval tradičně Reichel.

Trénink českého týmu pozoroval i trenér Kanady Alain Vigneault, podle Reichla na tom však vůbec nezáleží. „Vědí o nás stejně jako my o nich. Máme přehled, co hrajou a jak to hrajou. Pozorování rozbruslení vám už nic neukáže.“

Hokejisté budou mít před zápasem volno a klid, aby se mohli v klidu koncentrovat a nic je nerušilo. Základ přípravy proběhl už v pátek, kdy mělo mužstvo mítink. Rozebralo hru soupeře i jeho slabiny. Po dobrovolném tréninku mohli hráči zvolit individuální přípravu.

Někteří se šli proběhnout, jiní si zahráli fotbal, další si dali masáž. „Základem úspěchu bude disciplína. Proti Německu jsme to zvládli a nebyli vylučovaní a důležité to bude i proti Kanadě,“ říká Reichel.

Toho ani nevzrušuje, že Česko čeká poprvé na turnaji zámořský tým. „Němci i Švýcaři hrajou podobně, nečeká nás nic jiného. Dneska všichni aktivně napadají - zámořský hokej není jako dřív. Už se hodně podobá tomu evropskému.“

Trenérský štáb v důležité bitvě bude spoléhat především na ofenzivní sílu - každá formace je schopná vstřelit gól, což na turnaji prokazuje téměř ve všech zápasech. I hlavní kouč Miloš Říha několikrát opakoval: „S tímhle záměrem jsme mužstvo skládali. Všechny lajny fungujou a jsme za to rádi.“

A Reichel dodává: „Jde o to, abychom od první do šedesáté minuty hráli hokej, jaký chceme. Nezáleží na tom, jestli jsme si výkony na turnaji vybudovali respekt. Prostě se snažíme hrát, abychom uspěli, víc bych v tom nehledal.“