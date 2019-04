Posily z NHL se kupí, na další Říha čeká. Národ by nám neodpustil, řekl

Nejnovější přírůstky do národního týmu? Útočníci Jakub Vrána s Dmitrijem Jaškinem z Washingtonu a detroitský obránce Filip Hronek.

Nejčerstvější posily tak rozšíří původní soupisku 32 hráčů, kteří by se měli od čtvrtka do neděle ukázat na brněnském turnaji Euro Hockey Tour. K tomu navrch přidejte dva nové mistry extraligy z Třince - brankáře Šimona Hrubce a beka Davida Musila.

Tím se Říhův seznam vyšplhal na číslo 37. Do Brna ale nedorazí plzeňský kanonýr Milan Gulaš, jemuž zdravotní potíže nedovolí zabojovat o světový šampionát na Slovensku.

Říha chce z rozsáhlého kádru, který se ani nevejde do běžné hokejové šatny, vyřazovat už v průběhu přípravného týdne v Brně. „Chceme být féroví, chceme co nejdřív, aby mužstvo bylo spolu tak, jak pojedeme na mistrovství světa,“ vysvětlil Říha.

Důvod je i jiný.

Reprezentační kouč čeká na další případné akvizice z NHL, které hrají druhé kolo play off - bostonské Davidy Pastrňáka s Krejčím, Tomáše Hertla ze San Jose a brankáře Caroliny Petra Mrázka. „Národ by nám neodpustil, kdybychom si pro ně neudělali v nominaci místo,“ prohodil Říha.

O čem ještě na pondělní tiskovce mluvil reprezentační trenér?

O pozvánkách pro další extraligové finalisty: „Jak jsem extraligu na začátku sezony kritizoval, teď mužstva předvedla to, co bychom chtěli. Mluvil jsem s oběma trenéry, hráči jsou neskutečně unavení, ukázali srdce. Z Liberce jsme konkrétně chtěli Šmída. Odlétá za rodinou, omluvil se, že ho to mrzí, ale má nějaké rodinné problémy. V širší nominaci byl i Marek Kvapil. S ním ještě telefonát proběhne, ale víme, že je zraněný. A další hráči tam nejsou, aby mohli doskočit do týmu.“

O evropském jádru týmu: „Je to trošku nabourané. Nikdo nečekal, že se nám uvolní tolik hráčů, kteří chtějí reprezentovat. Ale nevíme, jak na tom jsou. Musíme je odzkoušet. Evropské jádro pořád počítáme - osm devět hráčů tam pořád je.“

O brankářské situaci: „Budeme čekat na Petra Mrázka, jak vážné je jeho zranění,“ informoval reprezentační manažer Petr Nedvěd. A Říha pokračoval: „Sice se zranil, ale je tam možnost, že si tam jedno místo pro brankáře necháme. Šimon Hrubec měl dlouhé série, ale v našich počtech a kalkulacích určitě je. A Pavel Francouz? Připojil se k prvnímu týmu Colorada. Šance na uvolnění je minimální, zatím s tím počítat nemůžeme.“

O Jakubu Vránovi: „Někteří hráč by měli být k dispozici už v průběhu týdne, Vrána by měl přiletět až v pátek, ale zatím nevíme, v jakém budeme stavu.“

O Filipu Hronkovi: „Dohodli jsme se s manažerem Detroitu na Hronkovi, že sice pojede dolů na farmu, zahraje si play off, ale jen jedno kolo a pak nám bude k dispozici.“

O Dmitriji Jaškinovi: „Nemluvilo se o něm vůbec, ale z hlediska jeho působení na loňském mistrovství světa, kdy hrál check lajnu... Tu jeho agresivitu chceme vidět. Je zdravotně v pořádku, jen se letos v NHL tolik neprosadil.“

O početném kádru: „Je to strašně složité. Každý den nám někdo přibývá. Každý den musíme rozhodovat, kdo odejde. Každý den vymýšlíme sestavu, každý den přemýšlíme, kdo ke komu sedne a vymýšlíme, aby tým byl týmem nejen co se týče kvality, ale aby něco dokázal.“

O posledním turnaji EHT v Česku: „Atmosféru v Brně znám. Jen bych chtěl fanouškům říct, aby byli na nás trpěliví. Nejedeme za každou cenu vyhrát turnaj, nejedeme udělat top výsledek. Ano, chceme hrát na vítězství a abychom lidi potěšili, ale věřím, že kdybychom náhodou prohráli, nebudou na nás lidi pískat. Znovu začínáme od začátku, znovu se nám mužstvo vyměnilo. Buďme trpěliví a bavme se hokejem.“

O strategii, jak chce složit tým na jednotlivé zápasy: „Chceme to rozložit podobně, jako to udělali Švédové dva roky zpátky. Přivezli sem nějaké mužstvo, ale na MS bylo úplně jiné. Pár našich kluků ze zámoří dlouho nehrálo a netrénovalo. Chceme jim dát zápas, odzkoušet je, takže každý zápas bude jiný. Poslední zápas s Ruskem určitě nebude generálka v nejsilnější sestavě.“