České hry, díl první. Proti Finsku se představí osm posil z NHL

V sestavě budou i beci Radko Gudas, Jan Rutta a Filip Hronek a útočníci Dmitrij Jaškin, Dominik Simon, Michael Frolík a Filip Chytil. Navíc nebude chybět zadák Jakub Jeřábek, který hrál na farmě St. Louis v San Antoniu.

Při generálce v Brně se podělí o místo v brance Patrik Bartošák a Jakub Kovář. „Kdo nastoupí s Finy, jsme se ještě nerozhodli,“ prohlásil trenér Miloš Říha. V týmu jsou také Marek Langhamer a Šimon Hrubec, který se připojil po zisku titulu s Třincem dnes.

„Do turnaje postavíme dva brankáře, ale máme se všemi čtyřmi pohovory. Přichází v úvahu tolik variant, že nám to zaprvé neurčuje tu jistotu a za druhé si tam to místo ještě musíme nechat,“ uvedl Říha, který čeká na vývoj situace v zámoří, kde jsou Petr Mrázek z Caroliny a Pavel Francouz z Colorada.

Dnes se vedle Hrubce zapojili i obránce Hronek z Detroitu a útočník Ondřej Palát z Tampy Bay. V pátek se jako poslední z šestatřicetičlenného širokého kádru přiřadí útočník Jakub Vrána z Washingtonu a po turnaji kouč Říha vybere nominaci na šampionát, do kterého Češi vstoupí v pátek 10. května proti Švédsku.

„Tento turnaj nám hodně napoví a rozhodne o tom. Nechceme spekulovat dopředu, že už máme jasno. Nemyslím si to,“ uvedl Říha. „Frolík to řekl velmi dobře. I když jsou hráči z NHL, vidí zájem o šampionát a ti kluci si to uvědomují. To je dobře. Že sem nepřijeli jen do sestavy a nemají to na sto procent jisté. Jsou to stejní hráči jako z KHL a extraligy, kdo bude v momentální formě nejlepší, ten bude na mistrovství světa.“ Stejně jako v sobotním duelu v Nitře se Slovenskem zařadil do první formace k Jakubu Voráčkovi Jana Kováře a Martina Zaťoviče.

Říha se těší na zaplněnou DRFG Arenu a zaujalo ho, jak fanoušci podporují i mistrovství světa v parahokeji v Ostravar Areně. „Já se těším neskutečně. Začali to sledgehokejisti, kteří vyprodali halu. Já bych chtěl jménem naší celé kabiny je pozdravit a popřát jim. My jim držíme palce a sledujeme je,“ uvedl Říha.

Finové jako jediní z účastníků turnaje nemají velký počet posil z NHL. V kádru Suomi jsou jen obránce Henri Jokiharju z Chicaga a útočník Juho Lammikko z Floridy. Proti výběru Suomi bude Říhův tým útočit na třetí vítězství za sebou. Na listopadovém turnaji Karjala v Helsinkách sice prohrál 0:3, ale v prosinci na Channel One Cupu v Tampere uspěl 4:3 po samostatných nájezdech a v únoru na Švédských hrách ve Stockholmu vyhrál 3:1.

„S Finy jsme hráli celou sezonu. Máme video, viděli jsme teď jejich poslední zápas. Mají hodně mladé, disciplinované a pracovité mužstvo. Myslím, že to nebude jednoduché, protože jsou pohybliví a kondičně jsou na tom velmi dobře, ale zase nás to prověří zase úplně jinak,“ uvedl Říha, jehož tým v přípravě na MS po dvojzápasech v Euro Hockey Challenge s Rakouskem, Německem a Slovenskem drží neporazitelnost.

Češi ovládli domácí turnaj EHT před dvěma roky v Českých Budějovicích i loni v Brně. Duel s Finskem začne v 17:30 a před úvodním buly budou oceněni za reprezentační služby bývalý útočník Petr Hubáček a lékař týmu Zdeněk Ziegelbauer. Minutou ticha bude uctěna památka trenérských legend Luďka Bukače a Jána Staršího.