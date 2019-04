Hrál vedle Jágra i Crosbyho. Za tlak jsem rád, hlásil útočník Simon

Po průlomové sezoně, kterou poprvé kompletně odkroutil v Pittsburghu, by Simonovi účast na květnovém turnaji na Slovensku neměla uniknout.

Po boku největších hvězd se objevoval v první lajně, což moc našinců v současné NHL říct nemůže. Za 71 duelů nasbíral Simon 28 (8+20) bodů.

Po vyřazení Penguins v prvním kole play off s Islanders se v pondělí večer hlásil v Brně reprezentačnímu kouči Říhovi. A v úterý po tréninku, do kterého se kromě něj zapojily i další posily z NHL Rutta, Frolík a Jaškin, předstoupil před novináře.

„Když se mi ozvali z repre, neváhal jsem,“ vykládal Simon.

Co se vám vybaví z roku 2015, kdy jste reprezentoval naposledy?

Obrovský zážitek, neskutečný šampionát, sranda. Bylo to v Praze, mém rodném městě. Mám pocit, že jsem byl i jeden z nejmladších hráčů v týmu, a strašně jsem byl za šanci rád. Užíval jsem si to a navíc jsem mohl hrát s Jardou Jágrem v lajně. Splnilo se mi hodně snů dohromady.

Teď bojujete o šampionát znovu. Jenže teď máte po zlomovém ročníku v NHL, souhlasíte?

Jo, tahle sezona byla první, ve které jsem hrál celý rok nahoře. Takže byla přelomová, hrozně mi pomohla. Jsem rád, že dostávám důvěru po těch letech a pomáhá mi to posouvat se vzhůru.

V čem?

Každý zápas, co hrajete, vás posouvá. Mám kolem sebe neskutečné hráče. Liga je parádní. Už jen tam být vám hodně dává.

Narostlo vám sebevědomí?

Stoprocentně. Uklidníte se, nemusíte pendlovat, měnit autobusy za letadla každý týden. Je to určitě uklidnění.

Vycítil jste už na podzim, že se v NHL udržíte?

Jo, od začátku jsem se cítil dobře. Měl jsem dobrou přípravu, snažím se posouvat dopředu všemi možnými způsoby a je to odměna, že můžete hrát a zlepšovat se.

Pomohlo vám, že jste přes léto trénoval individuálně s Crosbym?

Jo, byli jsme spolu trochu v Torontu, ale nebylo to nic extra dlouhého. Sid v létě hodně cestuje a víc jsem tam trénoval s naším kondičním trenérem. Je perfektní, má parádní tréninky. Individuálně chystá každého hráče, zlepšuje věci u každého hráče, které jim nejdou.

Složení formací na úterním tréninku Gudas, Krejčík, D. Sklenička, Jeřábek, Rutta, Moravčík, Zámorský, Kolář, Kundrátek, F. Pavlík - Voráček, Jan Kovář, Zaťovič - Rousek, Simon, Frolík - Řepík, R. Hanzl, D. Kubalík - H. Zohorna, Chytil, Sekáč - Jaškin, R. Zohorna, T. Zohorna - Tomášek, Fořt, Červený.

Pittsburgh ale brzy vyletěl z play off. Čím to, že vás New York Islanders vyřídili 4:0 na zápasy?

No, byl to velký neúspěch. Na první kolo jsme dostali těžkého soupeře, a navíc jsme to ani nezvládli. Nalítli na nás, hráli hodně fyzicky. Bylo to složité, nebyly to jednoznačné zápasy, ale nedali jsme o gól navíc. Takže to dopadlo šíleným výsledkem a je to velké zklamání.

Jakou jste měl roli v play off?

Trochu se to tam točilo, sezonu jsem dohrával ve třetí pětce, občas jsem byl hozený do první. Ale ono je to jedno, jestli hrajete v první, nebo čtvrté. Role se mění maličko, přizpůsobíte se, ale tým hraje stejným systémem a můžeme se doplňovat.

Český program na Euro Hockey Tour v Brně Čtvrtek 17.30

Česko - Finsko Sobota 18.30

Česko - Švédsko Neděle 18.00

Česko - Rusko online reportáže na sport.idnes.cz

Jakou roli byste teď bral v reprezentaci?

Nevím, jakoukoliv. Budu se snažit hrát nejlíp, jak umím, abych pomohl týmu k vítězství, a uvidíme, kam mě trenéři zařadí. Máte nějaké preferované role, ale kvůli nároďáku se rád přizpůsobíte.

Jak jste trávil čas po vyřazení?

Teď jsem si akorát vyřizoval věci v Pittsburghu. Párkrát jsem šel bruslit, abych zůstal ve formě, ale nic velkého. Vystěhoval jsem se, chystal si věci na příští sezonu a letěl jsem zpátky.

V organizaci Penguins jste dokončil čtvrtou sezonu, máte ještě smlouvu na rok. Věříte, že váš progres může pokračovat?

Určitě. Je tam neskutečná parta, neskutečná organizace, jsou tam nejvyšší ambice. Není jednoduché tam uspět, ale hrozně si to užívám a za ten tlak jsem kolikrát rád