Vsetínský bek Němec před duelem se Zlínem: Je to jako Sparta–Slavia ve fotbale

„Bude to speciální zápas jak pro hráče, tak fanoušky. Derby bylo vždycky vypjaté a teď půjde o první mistrovský zápas po letech. Potkají se dva kluby, které dělí jen jeden kopec a lidé se navzájem dobře znají. Pro nás starší to je něco jako Sparta–Slavia ve fotbale,“ říká zkušený obránce, který právě v derby debutoval v extralize.

Psalo se září 2001 a Zlín doma porazil Valachy 6:3. „Nebožtík Zdišek Tabara, který vedl tým s Janem Nelibou, mě dal do sestavy v polovině zápasu. Bylo mi sedmnáct let a byl jsem strašně nervózní,“ vybavuje si.

Vsetín tehdy už trpěl nedostatkem financí a po mistrovském titulu přišel o drtivou většinu opor. Sestavu proto musel výrazně omladit a v extralize už nebyl tak dominantní jako dříve.

„Vzpomínám si, že v dalším vzájemném zápase se Zlínem jsme doma prohráli vysoko 1:7. To mám bohužel ještě v živé paměti,“ poznamenal. V sobotu by bral podstatně jiný výsledek. Už proto, že půjde o střet hlavních favoritů Chance ligy. „Ambice obou klubů jsou nejvyšší. U Vsetína se postupně posouvají, loni hráli kluci semifinále, letos na jaře finále,“ říká Němec. „Teď ale nemá cenu nic vyhlašovat, soutěž bude dlouhá, nás i Zlín čekají těžké zápasy. Pro mě osobně je nejdůležitější, aby lidé chodili na Vsetíně na hokej a domů odcházeli spokojení s výsledkem i hrou.“

Hráč i trenér mládeže

Mistr světa z roku 2010 a dlouholetý reprezentant hraje ve druhé nejvyšší soutěži poprvé v kariéře. A za tři úvodní kola už nabral první poznatky o její kvalitě.

„Není tak svázaná systémem jako extraliga. Hraje v ní hodně mladých kluků, kteří dobře bruslí a po ledě lítají. Celkově si zvykám a učím se,“ podotkl Němec. „Jsem rád, že mám kolem sebe v obraně mladé a šikovné kluky jako Toma Ondračku, Šimona Jenáčka a další. Celou kariéru ještě mají před sebou.“ Mladšími spoluhráči byl obklopen i loni ve Zlíně. „Tam jsou taky hráči, kteří mají velký potenciál. Třeba Dan Gazda nebo Jirka Suhrada. Přeju klukům ze Zlína, ať se jim daří, ale ne teď v sobotu,“ usmál se.

Před svým bývalým mužstvem má respekt. „Vyhlásili, že se chtějí hned vrátit nahoru, a nakoupili kvalitní posily. Bereme je jako největšího favorita, ale budou tam i další vlčáci. Koneckonců už první kolo, kdy Zlín doma prohrál s Kolínem, ukázalo, že nikdo nebude mít v první lize nic zadarmo,“ naznačil.

Mimochodem, Němec ve Vsetíně nejen hraje za A tým, ale je také asistentem trenéra u čtvrté třídy, kde nastupuje jeho syn. A v sobotu dopoledne čeká vsetínské žáčky soutěžní duel na ledě Zlína.

„Za normálních podmínek bych tam nechyběl, ale tím, že odpoledne hrajeme, půjde jiný trenér,“ naznačil. „Stejně to mám i v jiných dnech, kdy jsou mistrovské zápasy. Áčko je pro mě priorita, u mládeže zatím spíš pomáhám. Až skončím, můžu se na to vrhnout víc.“

Práce s dětmi ho baví. „Jsem u toho nový, ale zatím to naplňuje moje očekávání. Chodíme s nimi na led čtyřikrát týdně. Chci jim pomoct v začátcích a je super, že jsou tvárné a chtějí se posouvat,“ pochvaluje si Němec. „Jen je škoda, že jsme ve Vsetíně přišli o nejvyšší soutěž dorostu, což je pro rozvoj dětí klíčová kategorie. Rádi bychom se do extraligy vrátili zpátky. U juniorky to teď bude spíše o nějaké stabilizaci, loni se kluci zachraňovali v první lize až v závěru.“

Derby bude speciální zápas. Potkají se dva kluby, které dělí jen jeden kopec.