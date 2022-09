Znovuzrození rivality. Hokejisty Zlína a Vsetína čeká po letech derby

„Když spolu měli jednat předsedové oddílu, vzala se obvykle bedna Bzenecké lipky a na rozhraní vsetínského a zlínského okresu, na kopci Sirákov, se oba šéfové potkali, podali si ruce a domluvili se,“ popisuje vsetínský funkcionář Miroslav Janošek v knize Fenomén Vsetín. „Bylo to takové kamarádské a prosté podrazů a nečestností, jako třeba někdy později, kdy šlo o daleko větší objemy peněz.“

Jenže po listopadové revoluci se mocenská struktura v tuzemském hokeji začala rychle měnit. Vsetín sílil, v roce 1991 postoupil do druhé nejvyšší soutěže a tři roky poté se vyhoupl mezi elitu. To už do něj pumpoval miliony korun Roman Zubík, kontroverzní podnikatel, který závratně zbohatl na obchodech s lehkými topnými oleji.

Roman Zubík vhazuje čestné buly při exhibici hrané na výročí dvaceti let od finálové série sezony 1994/1995.

„Ze začátku jsme Vsetín možná podceňovali, ostatně i někteří jejich funkcionáři se k nám jezdívali radit, co a jak se má dělat. Ale jak postupovali výš, už jsme ho museli brát vážně,“ vzpomíná tehdejší zlínský funkcionář Karel Jankovič. „Tušili jsme, že to bude silný soupeř. Díky financím postavili silný mančaft a brzy navíc koupili dorosteneckou extraligu z Olomouce, takže měli kvalitní mládež.“

Oba týmy se před extraligovou sezonou 1994/95 utkaly už v rámci přípravy a Zlín vyhrál 9:1. Když pak v říjnu přijel do Vsetína k extraligovému duelu, zvítězil bez problémů 6:2 a fanoušci Beranů se tehdy domácím, kteří byli na chvostu tabulky, skoro smáli.

Rivalita byla na maximu

Kdo tehdy mohl tušit, že Valaši se postarají o dokonalý „zázrak na ledě“ a tým bodrého kouče Horsta Valáška oslaví na jaře 1995 přímo na ledě úhlavního soka zisk historického titulu, o němž rozhodne branka zlínské legendy ve vsetínském dresu Rostislava Vlacha?

„Za Vsetín hrálo asi dvanáct hráčů a mezi nimi řada těch, kteří byli ze Zlína dříve odložení jako neperspektivní nebo už nechtění. Hráči jako Čechmánek, Vlach, Tomek a další měli obrovskou motivaci,“ líčí Petr Husička, který v 90. letech působil ve vedení Vsetína.

V regionu během finále panovala hokejová horečka. „Na zápas jsme přijeli dvě hodiny předem a stání už bylo beznadějně plné. Atmosféra během zápasů byla neskutečná, jako mladý kluk jsem nic podobného neznal,“ říká bývalý zlínský obránce Miloslav Gureň.

Radost Vsetína po ikonickém gólu Rostislava Vlacha ve finále 1995 proti Zlínu.

Slavícím hráčům Vsetína nakonec zlínští diváci zatleskali, možná i v duchu tehdejšího výroku herce Bolka Polívky: „Ať vyhraje finále kdokoliv, vyhrajeme my Valaši.“ Jenže vztahy mezi fanoušky brzy ochladly a vzájemná rivalita byla vyšponovaná na maximum.

V divokých 90. letech navíc nebyla nouze o násilnosti. Pro příznivce Vsetína, kterého ve Zlíně věšeli za šálu přehozenou přes plot, musela přijet záchranka, rvačky a urážky byly k vidění téměř pokaždé.

„Na obou stranách byli radikálové, kteří se chtěli bít. Ani ne na stadionu, ale spíše mimo něj,“ poznamenal Jankovič.

Situaci nenahrával ani fakt, že fanoušci tehdy jezdívali na derby běžnými linkovými autobusy mezi Zlínem a Vsetínem. Přibývalo ale stížností na jejich chování.

„Postupně jsme tak začali praktikovat to, co je dnes už běžné: příjezd fanoušků speciálními autobusy na místo utkání, doprovod policejním kordonem na stadion a odtud zase zpátky,“ uvedl Jankovič.

Reklama na hokej

Když se hrál hokej, jasně navrch měl Vsetín, který v letech 1995–98 neprohrál derby šestnáctkrát v řadě! Zlínu nepomohl ani senzační návrat trenéra Valáška v roce 1996. S sebou si vzal i trojici hráčů Vsetína, jenže kabina se rozdrolila a Valášek dostal v půlce sezony vyhazov.

„Kádr Vsetína byl tehdy velmi silný a rok od roku se zlepšoval. Vezměte si, že rok po Naganu za nás hrál prvního centra Dopita a ve druhé lajně byli Patera s Procházkou. To byli neskuteční bombarďáci. Zlín, ale i jiní soupeři prostě neměli šanci,“ říká Husička.

Potupná série se zlomila až 22. listopadu 1998 a pro mnohé fanoušky Beranů šlo o zápas, na který nikdy nezapomenou. „Zlín v noci na dnešek nešel spát. Vyprodaný stadion a tisícovky dalších, co zůstaly na mrazu, obsadily hospody a slavily po třech letech výhru nad Vsetínem. Zlín přehrál rivala na život a na smrt vůbec poprvé doma, v šestnácti předchozích zápasech neuspěl,“ napsala MF DNES po vítězství Čajánka a spol. 4:2.

Pokud pomyslným vrcholem historie derby bylo valašské finále v roce 1995, pak vzájemné zápasy na přelomu tisíciletí, kdy se oba týmy tahaly o každý gól a dvakrát se potkaly v playoff (v roce 1999 ve finále a dva roky poté ve čtvrtfinále), si s ním nic nezadají.

„Oba kluby tehdy patřily mezi nejužší českou špičku jak sportovně, tak ekonomicky a hrála se parádní utkání,“ vybavuje si Husička.

„Ze sportovního hlediska to byly velmi poučné zápasy a reklama na hokej,“ vzpomíná bývalý obránce Zlína a současný generální manažer klubu Jiří Marušák. „Za Vsetín hrál výkvět českého hokeje a zvládnout utkání proti takovým hráčům, to vám dodalo velké sebevědomí.“

Emoce přiživovaly i výroky do novin, třeba Dopita si během play off 2001 stěžoval: „V sérii hrajeme akorát my. Oni tam nejsou do počtu, ale hokej nám kazí.“ Nedivte se, že právě holohlavý obr spolu s provokatérem Čechmánkem byl ve Zlíně ústředním terčem urážek a nadávek. „Čechmánek je homosexuál,“ zpívaly tribuny z plna hrdla, zatímco Na Lapači zase nemohli vystát horkokrevného útočníka Štrauba nebo zlínskou ikonu Čajánka.

Navzdory vášním na stadionu zůstaly vztahy mezi vedením obou klubů korektní. „Když byl Vsetín z extraligy v roce 2007 vyloučen, Zlín byl jeden ze dvou klubů, které hlasovaly proti,“ upozornil Husička, který manažersky pracoval i pro Zlín. „Řevnivost byla spíše mezi fanoušky, funkcionáři spolu vycházeli bez potíží.“

„Po zápase jsme si spolu dali kalíšek slivovice, ať už vyhrál kdokoliv,“ usmál se Jankovič.

Získá derby nový náboj?

Od zmíněného roku 2007, kdy skončilo působení Vsetína v nejvyšší soutěži, se oba týmy utkaly jen dvakrát v přátelských zápasech. A kouzlo derby se pomalu vytrácelo. Pro mladší fanoušky Zlína začaly být prestižní utkání s Kometou Brno, přetrvávala nevraživost vůči Třinci či Vítkovicím.

A brali to tak i hráči. „Pro mě je derby s Kometou. Jsem z generace, která zná Vsetín z druhé ligy. Hrál jsem proti němu, když jsem byl v Hodoníně,“ podotkl letos v létě zlínský obránce Daniel Gazda. „Beru to tak, že se Vsetínem je to derby spíš pro pamětníky nebo pro starší kluky. Nepřikládám tomuto zápasu takovou váhu.“

„Je to asi souboj generací, pro mě je jednoznačně výš než zápas s Kometou naše krajské derby proti Vsetínu,“ reagoval Marušák.

Vzájemná rivalita během letošní sezony však zase ožije. „Pro fanoušky to je největší zápas, už je skoro vyprodáno. Jen škoda, že nepůjde o utkání v rámci extraligy, to by derby slušelo,“ prohodil Gureň.

„Na ledě to v takovém utkání bude vždycky jiskřit, diváci k tomu hráče vyhecují,“ těší se Jankovič.

Jedno je však jisté. Ten neopakovatelný náboj z 90. let už půjde zopakovat jen stěží. „Tehdy to mělo kouzlo tím, že za Vsetín hrála půlka bývalých Zlíňáků. Dnes tam mají jednoho takového hráče, útočníka Klhůfka. Takže ano, bude to prestižní zápas, ale pro nás starší už to není ono,“ uzavřel Husička.