Derby je vždycky svátek, říká zlínský útočník Ondráček před Vsetínem

„Bude vyprodáno a super atmosféra. Takové zápasy baví každého hokejistu, vždycky je to svátek. Snad odčiníme utkání s Kolínem,“ věří útočník PSG Berani Zlín.

Pravda, domácí prohra 1:4 v prvním kole moc vydařenou pozvánkou nenaladila.

Chceme se za to revanšovat. Trochu si na první ligu pořád zvykáme, je to pro nás jiné. Doufám, že postupem času si všechno začne sedat. Přišlo hodně nových kluků, máme i jiný systém. Věřím, že s rostoucím sebevědomím se prokážou naše kvality. A nejlépe už proti Vsetínu.

Jaké jsou vaše vzpomínky na derby?

Jako malý kluk jsem chodil ve Zlíně fandit do kotle. Jednou jsme prohrávali 0:2, tak jsem přešel do vsetínského sektoru, že si zařvu s nimi, a Zlín to otočil na 3:2. (směje se) Bylo to úžasné, lidi tím žili a žijí. Když už bohužel hrajeme první ligu, aspoň že se utkáme se Vsetínem.

Fakta Vstupenky na derby Sobotní prvoligový zápas mezi Zlínem a Vsetínem, který se hraje od 17.30 hodin, bude sledovat zaplněný Zimní stadion Luďka Čajky. Vstupenky na sezení jsou už téměř vyprodané, zbylé lístky jsou v prodeji přes web Ticketportal. Zápas budou provázet zpřísněná bezpečnostní opatření, fanoušci proto mají dorazit s předstihem.

I v mládeži byla vzájemná střetnutí hodně vyhecovaná?

Ani bych neřekl. Rivalita tam byla, ale v dorostu nebo juniorce to tak neprožíváte. Nepamatuju, že bychom se nějak řezali. Vsetín měl tehdy silnou generaci, hráli jsme proti nim v juniorech o titul.

V sezoně 2009/10 jste za tehdy druholigový Vsetín odehrál osmnáct zápasů. Jaké to bylo?

Vsetín byl tehdy farmou Zlína, jezdili jsme tam s Petrem Mokrejšem. Byl jsem ještě mladý a dostal jsem prostor na ledě, což bylo super. Nastupoval jsem v jedné pětce se zlínskou legendou Pepou Štraubem, trénoval to Juraj Jurík (dnešní asistent Zlína).

Valašský klub na farmářské období nerad vzpomíná, fandové to brali jako potupu.

Nebylo úplně fajn, když jdete na led v dresu Vsetína a fanoušci na vás řvou pokřik „Radši bosý než od Bati“. Pak jsme si je s Mokynem trochu získali, dávali jsme góly a sbírali body. Celkově ale zlínské hráče nemusí, což platí dodnes.

Vidíte a loni jste málem ve Vsetíně podepsal smlouvu, že?

Trénoval jsem tam asi tři týdny, což jsem ocenil. Něco se řešilo, byla tam i varianta hrát za Vsetín, ale nakonec přišla nabídka z Českých Budějovic. Zpětně chci Vsetínu poděkovat, i díky tomu jsem pak šel do extraligy dobře nachystaný. Poznal jsem, že je tam super parta, stejně jako máme teď ve Zlíně.

Bude to zítra souboj dvou největších favoritů Chance ligy?

Nemůžeme se zříkat toho, že jsme tak bráni a chceme se hned vrátit zpět do extraligy. Je ale potřeba tomu všechno podřídit, hrát týmově a odložit svoje ega stranou. Rádi bychom dobrými výkony získali lidi na svoji stranu, aby mohli zase chodit spokojení ze zimáku, že se vyhrává.

Jaká je úroveň první ligy?

Není to tak takticky svázané jako o soutěž výš. Hráči jsou brusliví, na ledě jsou všude. Naší hokejovostí a zkušenostmi bychom měli být chytřejší a hrát jinak než v některých uplynulých utkáních. Být zodpovědnější a trpělivě čekat na šance, které přijdou, než abychom hráli s těmi mladými kluky nahoru, dolů.

Zatím mi přijde, že máte hodně faulů. Proti Kolínu sedm, v Jihlavě osm.

Je toho dost. Musíme se vypořádat i s metrem rozhodčích, který je tady trochu jiný. Je to problém i kvůli tomu, že někteří hráči jsou pak přetížení a jiní prosedí půlku třetiny na střídačce studení. Kvalitní soupeři jako Vsetín nebo Jihlava proti nám budou schopní být v početní výhodě nebezpeční. Vsetín má šikovné útočníky, v létě je navíc posílil Ondra Němec, který bude v přesilovkách platný.

Počítáte s tím, že v první lize se na vás chce každý vytáhnout? Proti extralize, kde jste byli v posledních letech víceméně no name tým, je to velká změna.

Určitě ano. Je to možná dobře, že proti nám hrají na krev a nic nepodcení. Nikdo nám tak nedá nic zadarmo, jak si třeba někdo myslel. Týmy se proti nám budou chtít předvést a ukázat, že mají na to, aby se Zlínem odehráli rovnocennou partii. Některé nemají co ztratit, a když tomu člověk nedá sto procent, vymstí se mu to.

Ukázalo se to v utkání proti Kolínu? První třetinu jste na ledě dominovali, ale hosté z minima vytěžili maximum a vy jste se už pak nedokázali zvednout.

Je to přesně tak. Za deset minut jsme měli snad pět gólovek a trefili tyčku. Mysleli jsme si, že to tak bude automaticky pokračovat dalších padesát minut. Jenže inkasovaná branka nás opařila a pak to najednou nešlo tak, jak by mělo jít. Ani jsme ve třetí třetině nenašli sílu vytvořit si souvislejší tlak. I v první lize přitom padají škaredé góly po střelách nebo dorážkách, musíme za nimi jít. Až když získáme sebevědomí a v zápase povedeme, dá se nějaká situace zkusit přehrát.

Tým je obměněný, pořád hodně trénujete a zvykáte si jeden na druhého. Asi jen hokejový laik by čekal, že od prvního kola budete všechny válcovat, ne?

Když použiju přirovnání z jiného sportu, tak fotbalová Sparta taky hodně posílila a všichni si mysleli, že automaticky bude v tabulce první. Chvíli to trvá, než si tým sedne. Noví kluci pořád hledají svoji roli v týmu. Někdo byl zvyklý hrávat přesilovky a teď je nehraje. Potřebujeme najít optimální složení sestavy a naučit se zase vyhrávat. Pak to může fungovat.