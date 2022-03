Hokej ve Zlíně na mrtvém bodě. Kdo se stane novým šéfem klubu?

Cíl je jasný: co nejrychlejší návrat do extraligy. Jenže kdo má k němu klub dovést? To se zatím neví. Klíč drží trojice vlastníků klubu: zlínský magistrát (49 %), zapsaný spolek HC Berani Zlín (41 %) a titulární sponzor, stavební firma PSG (10 %).

Shodu na personálním obsazení vedení klubu v pondělí nenašlo. „Chceme najít řešení, které bude mít podporu všech vlastníků,“ uvedl primátor Jiří Korec. „Potřebujeme si přesně říct, jak budou vypadat pozice v klubu a jaké budou mít jednotliví lidé kompetence.“

Fanoušci volají po tom, aby skončil nejen Korec jako prezident klubu, ale také celá rada jednatelů, kterou nyní tvoří Patrik Kamas, Jan Štětkář a Jiří Marušák. K tomu však dosud nedošlo, byť sám Korec říká: „V nově vznikající struktuře jsem za město navrhl zásadnější změny než zbylí vlastníci.“

Model řízení klubu by podle něj měl vypadat následovně: jeden jednatel neboli výkonný ředitel, který dostane k ruce generálního manažera. Jeho jméno má vzejít z veřejného výběrového řízení. Jak dlouho může trvat, není jasné. Stejně jako se neví, kdy se akcionáři dohodnou na kompromisním řešení.

Společnost PSG v reakci na valnou hromadu uvedla, že chce „jasný plán případných změn tak, aby byla zajištěna funkčnost a stabilita klubu v době, kdy je třeba řešit řadu věcí týkajících se jeho každodenního chodu i přípravy budoucí sezony.“

Podobně mluví i další akcionář. „Zapsaný spolek podporuje obsazení pozice výkonného ředitele a zabývá se i případnými dalšími změnami v klubu,“ konstatoval prezident spolku Tomáš Valášek. „Vzhledem k situaci však není čas otálet a je třeba předkládat konkrétní a realizovatelné návrhy, nikoli prezentovat jen představy bez jasného obsahu. Pokud je někdo má, musí je dát na stůl a podrobně vysvětlit,“ dodal.

Takhle se zlínští fanoušci loučili s extraligou. Co je čeká dál?

Zlín totiž urgentně tlačí čas. Potřebuje sestavit nový trenérský tým a složit prvoligový kádr, který se bude moci hned vrátit mezi elitu. A vyčkávat nemůže, hráčský trh je přebraný a řada hokejistů už podepisuje smlouvy jinde.

Nové trenéry a hráče tak vybere stávající vedení klubu, které je podepsané pod sestupem. A navíc jeho členové mohou za pár týdnů či měsíců skončit.

Primátor Zlína Jiří Korec

„Současným jednatelům jsem poděkoval za to, že v nelehkých podmínkách udrželi hospodaření klubu v černých číslech,“ podotkl Korec. „S penězi problém není, nedařilo se ve sportovní oblasti.“

Ideální scénář by podle něj byl, že kádr si složí nový generální manažer. „Jenže to se nám už nepodaří stihnout,“ uvedl primátor. „Současní jednatelé tak sestaví kostru týmu, která pak bude později doplněná podle požadavků nového trenéra a manažera.“

Otázkou přitom je, proč se chystané změny nezačaly řešit už s předstihem. „V lednu jsme byli tři body za Kladnem a věřili jsme, že se zachráníme,“ připomněl Korec. „Ale je pravda, že já nebo další vlastníci jsme mohli vyvolat jednání o budoucnosti klubu už dřív.“

Svůj zájem vést zlínský klub projevil podnikatel a bývalý hokejista Robert Hamrla. Představil ho i zástupcům vlastníků. Podle Korce je Hamrla pořád ve hře, o jeho oficiální nabídce totiž vlastníci dosud nejednali.

„Takové vyjádření mě překvapuje. Pokud důvěru sestavit tým a vybrat trenéra dostali stávající jednatelé, beru to z mojí strany za uzavřenou věc,“ reagoval Hamrla.

„Moje nabídka platí tak, jak byla položená: pět milionů korun ročně po dobu tří let, já jako jednatel a generální manažer v jedné osobě, zrušení rady jednatelů a prezidia, vznik dozorčí rady složené ze zástupců vlastníků a kompletní restrukturalizace klubu,“ vyjmenoval.

Zlínský hokej však evidentně půjde jinou cestou. Zda na jejím konci bude návrat mezi elitu, zatím nikdo netuší.