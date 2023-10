Gól a smlouva, Salmio ve Zlíně zůstává. Jen fanoušky potěšit nedokázal

A když dostal po skončení sobotního zápasu s Přerovem otázku, zda by si přál ve Zlíně pokračovat, okamžitě zareagoval souhlasně: „Kdyby to bylo jen na mně, rád bych tady zůstal. Líbí se mi tady. Ze strany managementu i spoluhráčů se mi dostalo vřelého přijetí, užívám si to tady,“ přiznal.

Jeho přání se mu nakonec vyplnilo. S vedením klubu se v neděli dohodl na prodloužení smlouvy do konce sezony.

Po utkání se na adresu 32letého Fina vyjádřil i trenér a sportovní manažer Miloš Říha. „Měl dobré zápasy. Je to cizinec, máte nějaká očekávání... Budeme to řešit,“ uvedl.

Salmiova zlínská mise tak pokračuje. A nejen urostlý Fin věří, že bude probíhat lépe než v sobotu, kdy Říhův výběr doma prohrál 3:4 po prodloužení. Berani v divokém závěru ztratili v 59. minutě vedení, čtyřicet vteřin poté jej zase získali zpátky, aby nakonec inkasovali gól na 3:3 tři vteřiny před koncem. V prodloužení pak po necelé půlminutě rozhodl přerovský Březina.

„Je to zklamání,“ nezastíral Salmio. „Měli jsme zápas ve svých rukách, abychom ho zvládli, ale bohužel jsme prohráli. V hokeji záleží na maličkostech, jak jsme se dnes přesvědčili.“

Závěrečný kolaps jej mrzel zejména s ohledem na fanoušky, jichž dorazilo přes 3 400. „Atmosféru na stadioně jsem si užíval, byla neuvěřitelná. Měli jsme pro naše fanoušky vyhrát,“ prohodil Salmio, který byl zvolený nejlepším hráčem zápasu a diváci jej vyvolávali.

„Neumím ani popsat, jak moc jsem jim vděčný za podporu a přijetí. Na profesionální úrovni hraju jedenáct let a ani si nepamatuju, kdy naposledy stadion skandoval moje jméno,“ usmál se finský útočník.

Ve Zlíně se rychle zabydlel i díky tomu, že v klubu působí tři jeho krajané: obránce Salonen a útočníci Paukku a Huhtela.

„Město je moc pěkné, jsou tady dobré restaurace i kavárny. Také místní lidé mluví anglicky, a když ne, tak se domluvíme i jinak. Češi na mě udělali dobrý dojem, jsou milí a pozitivní,“ pochválil.

Pro Salmia jde o první zahraniční angažmá. „Hrál jsem jen ve Finsku, takže nemám moc srovnání, ale i proti Přerovu bylo vidět, že Chance liga má dobrou úroveň. Je hodně rychlá. Ale vím, že naším hlavním cílem je postup do extraligy,“ řekl.

Berani i se Salmiem teď chtějí zastavit výsledkovou houpačku v letošní sezoně. Na začátku třikrát v řadě prohráli, poté pětkrát zvítězili, jenže teď z posledních čtyř duelů hned třikrát neuspěli.

„Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to díváte – z devíti zápasů jsme nebodovali v jediném,“ poznamenal Říha. „Spokojeni s tím ale samozřejmě nejsme. Chtěli jsme uspět už minule doma s Litoměřicemi, s Přerovem to bylo upracované a myslím, že jsme si zasloužili tři body.“ Čekalo se, že Zlín domácí střetnutí s Přerovem zvládne. Jenže přes důslednou obranu soupeře se dostával jen složitě. A nepomohl si ani přesilovkami, v celém utkání hrál pouze jednu.

„Nešli jsme do vedení a zápas jsme museli otáčet, což bylo těžké. Soupeř byl urputný. Bohužel jsme nedali pojišťovací gól na 3:1, šance na to ve třetí třetině byly. Přerov se naopak kromě šance na začátku třetí třetiny a přesilovky k nám nedostal,“ věděl domácí trenér.

„A ten závěr... Měli bychom to uhrát. Byla tam spousta puků, které se daly udržet u mantinelu, a byl by konec zápasu,“ prohodil Říha.