Oi maamme, Suomi! Hokejový Zlín spoléhá na finské trio

„Byl to pro mě svátek, že jsem mohl nastoupit, protože původně jsem počítal s tím, že budu hrát až v pondělí,“ pousmál se 30letý Salonen, který v dresu Tappary Tampere dvakrát získal finský titul. „Ale ráno před zápasem se mě zeptali, jestli už chci hrát. Řekl jsem, že ano. Klub stihl vyřídit všechny formality, takže jsem vlezl rovnou do války. Mým jediným přáním bylo, abych se nezranil.“

Na ledě strávil necelých třináct minut. Obrovské zkušenosti, které získal během desetiletého působení v nejvyšší finské soutěži, byly patrné z každého pohybu.

„Měl to strašně těžké, ale zápas zvládl fantasticky,“ rozplýval se trenér Beranů Miloš Říha. „Bylo na něm vidět, že má klid na hokejce. Věřím, že postupem času se vypracuje na výborného obránce.“

Když Salonen v létě po sezoně v rakouském Grazu přemýšlel nad dalším angažmá, ani ve snu ho nenapadlo, že přestoupí do Chance ligy. Úterní telefonát ze Zlína a následná konzultace s krajanem Paukkem rozhodly.

„Zlín se chce vrátit do extraligy, to je pro mě velká motivace,“ objasnil Salonen, který v létě odmítl několik nabídek ze Slovenska. „Nebyla to tak atraktivní místa jako Zlín,“ vysvětlil.

Podstatnou roli při zvažování zlínské nabídky hrálo také to, že v klubu nebude jediným, kdo zná slova finské hymny Oi maamme, Suomi. Přestože klub ve své 95leté historii nikdy nevyužíval finské hráče, najednou jsou na soupisce tři!

Už v létě uspěl na zkoušce útočník Atte Huhtela a na začátku uplynulého týdne dorazil další forvard Jesse Paukku.

„Není to tak, že bychom cíleně hledali Finy,“ pousmál se Říha. „Šli jsme po kvalitě. A z nabídky, kterou jsme měli, byli nejlepší.“

Je jasné, že si budou muset zvykat na úplně jiný styl hokeje, než dosud poznali. Snad jen dvouletá slovenská epizoda v Martině a Dubnici naznačila Huhtelovi, co v Česku čekat. Zbylí dva tempo první ligy teprve poznávají.

„Herní systém i celá soutěž jsou naprosto odlišné od toho, co jsem dosud poznal,“ všiml si při své premiéře Salonen. „Někde se staráš o puk, držíš ho, snažíš se kontrolovat hru. Ale tady jsem cítil, že se musíš pořád hnát dopředu, dopředu, dopředu. Potřebuju pár zápasů na to, abych si zvykl.“ Další příležitost dostane už dnes, kdy Zlín nastoupí na ledě Prostějova. Pro Salonena to bude zajímavý zápas i díky tomu, že asistentem na Hané je Petr Hubáček, s nímž čtyři roky nastupoval v Jyväskylä.

„Mám za sebou hezký start, ale přišel jsem proto, abych vrátil tým na vítěznou vlnu,“ podotkl Salonen. „Chci vyhrát každý zápas. Hlavním cílem je návrat do extraligy.“ Ve Zlíně spoléhají na to, že díky přítomnosti krajanů budou všichni tři všichni Finové ve větší pohodě, než kdyby tu byl jen jeden.

„Mohlo by to být ku prospěchu,“ přitakal Říha.

Atte Huhtela (vlevo) ze Zlína a Radek Veselý z Frýdku-Místku se přetahují.

K aklimatizaci jim pomáhají i finské zkušenosti trojice Sedlák, Werbik a Suhrada, kteří na severu působili a znají tamní reálie.

„Je hezké mluvit s nimi o tom, jak si pamatují na Finsko,“ libuje si Salonen, který čeká na příjezd ženy a tří dětí. „Právě proto je pro mě snazší být v týmu s krajany. Můžeme občas mluvit finsky, stejně jako naše rodiny.“

Nástupem Salonena zlínské změny v sestavě pro tuto chvíli končí. Říha chce tým co nejvíc konsolidovat, aby bez problémů postoupil do play off. „Změn bylo hodně, musíme dát mužstvu čas,“ upozornil kouč. „Pokud by mělo dojít k dalším změnám, tak třeba až na konci přestupového období. Noví hráči potřebují čas zadaptovat se.“