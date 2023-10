Zpět do Vsetína, ale ve zlínském dresu. Konečně poznám derby naživo, říká Vlach

„Těším se moc. Ve Vsetíně je vždycky fantastická atmosféra. Bude i tady, když sem přijedou Vsetíňáci,“ říká Vlach junior před sobotním šlágrem.

Co otec, ještě loni trenér zlínského áčka, teď kouč juniorů Vsetína?

Dělají spolu s Radimem (Kucharczyk). Z bývalých spoluhráčů ze Vsetína jsme v kontaktu nejvíce. Napíšeme si. Určitě přijde. S tátou už derby neřešíme. Myslím, že tam ani nebude. O hokeji se bavíme minimálně. Jsou jiná témata. Každý máme svoje, já dvě děti. Když jdu na návštěvu k rodičům, tak se dvěma vnuky.

Čunek: Fankluby zodpovídají za pořádek Výtržnosti, které provázely hokejová derby Vsetína se Zlínem v minulé sezoně, chce zarazit starosta Vsetína Jiří Čunek dohodou mezi vedoucími obou fanklubů. „Spočívá v tom, že převezmou zodpovědnost za chování svých fanoušků a my policisty a ostrahu v takové síle na nadcházejícím derby nasazovat nebudeme. Pokud bude tato dohoda porušena, nebudou fanoušci příště vpuštěni na stadion,“ prohlásil Čunek pro oficiální web města Vsetín. Zlínští příznivci dostali na sobotní duel na Lapači k dispozici 130 vstupenek do svého sektoru. Zápas od 17 hodin vysílá Česká televize na své online platformě Sport plus

Ve Zlíně hrajete od léta potřetí. Věřil jste, že se ještě jednou vrátíte?

Jsem tady doma. Každý doufá, že se jednou vrátí. Mám tady rodinu. Zlín měl zájem, já jsem měl zájem. Potkali jsme se. Jsem rád, že to vyšlo. Byly i jiné varianty, ale Zlín byl priorita. Změnilo se to tady hodně, ale zároveň ne. Znám to tady odmala.

Dubnové finále Chance ligy jste viděl?

Sledoval jsem ho tady z tribuny. Můj přestup byl předem domluvený, takže jsem přál Zlínu. Doma je doma. Doufám, že teď derby poznám naživo. Bude to hodně sledovaný zápas ze všech stran. Ještě když se oběma daří. Počítám, že to bude vyhecované. Vždycky to tak ve vzájemných zápasech bylo. Hlavně fanoušci jsou šestým hráčem. Těší se. My samozřejmě také. Bude to trochu jiný zápas než naposledy s Třebíčí. Ale nesmíme být přehecovaní, to by mohlo být na škodu.

Naposledy jste derby se Vsetínem zažil ve finále extraligy juniorů v roce 2007. Pamatujete?

Moc ne. To už je hodně dlouho. Jsem na sklonku kariéry. (úsměv) Roky mám, ale neberu to tak, že jsem to tady přišel dohrát.

Vaše představy se naplňují?

Jsem rád, že se vyhrává. Na osobní ambice už moc nehledím. Do NHL se nepodívám. Chci přiložit ruku k dílu, jak můžu, jak mi dají trenéři důvěru, a splácet ji. Když se vyhrává, je spokojený každý. Já budu spokojený, pokud mě nebudou peskovat za chyby.

Po třech úvodních porážkách jste pětkrát po sobě vyhráli. Čím jste to zlomili?

Tvrdou prací. Něco jsme si řekli ke hře. Ze začátku to bylo rozlítané, v určitých fázích s přemírou snahy. Zklidnili jsme to. Klademe důraz na to, kde se pohybujeme. Každý pochopil, co se má hrát. Teď to nese ovoce. Jsme rádi, že jsme se z toho rychle dostali. Sezona je nahoru dolů. Snad to bude fungovat co nejdéle.

V mužstvu jsou čtyři finští krajánci. Jak se jeví?

Jsou jiné nátury, hrají jiný styl hokeje. Ale zapadli. Jsou naladění na týmový úspěch. Co se od nich chce, plní na jedničku. Jsou přínosem. Sedí na začátku kabiny a finština tam zní často. (úsměv)

Co vy a Finsko, kde váš otec hrával na začátku 90. let?

Z dětství si z Finska nepamatuji vůbec nic. Ale mám k němu kladný vztah. Rodiče si Finsko pochvalovali. Našli si tam známé, vraceli se. Je tam hezky, sám jsem tam byl nejméně pětkrát.