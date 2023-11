Útočník Šlahař vládne zlínské produktivitě. Spokojený ale není

„Měl jsem vyšší očekávání. Jak se skládal v létě tým, byl jsem přesvědčený, že se budeme pohybovat v horních patrech tabulky. Všechno chce ale svůj čas. Změn bylo hodně. Musí si to sednout. Je potřeba trpělivost,“ říká Šlahař.

Do Zlína, odkud odešel na začátku sestupové sezony 2021/22, se vrátil po parádním loňském ročníku v Porubě, se kterou ale vypadl už ve čtvrtfinále právě v sérii s Berany. Teď už jako soupeř sleduje suverénní tažení svého bývalého klubu, který vede Chance ligu.

„Nepřekvapuje mě to. Kádr vhodně doplnili. Mají čtyři vyrovnané pětky, kvalitní obránce, kvalitní dvojici brankářů, kteří se pravidelně střídají. Obrovsky jim pomohl příchod kapitána Krenželoka z Vítkovic. Všechno si sedlo. Šlapou jako mašiny, mají lehkost v zakončení, vědí, že tři čtyři góly dají. Zdobí je to, co trápí nás,“ vnímá Šlahař.

Zlín sice s ostravským lídrem soutěže bodoval v obou vzájemných zápasech, jenže oba prohrál v nájezdech. I proto má více porážek (10) než výher (9).

„Utekl nám začátek,“ připomněl Šlahař, že Berani poprvé zvítězili až ve čtvrtém kole. Pak sice nastartovali sérii pěti vítězství, jenže smolná porážka v derby na Lapači se Vsetínem je zabrzdila a od té doby jim to drhne výsledkově i herně.

„Dáváme málo branek. Na každý gól se hrozně nadřeme. Musíme se odpíchnout od těch ošklivých, pak přijdou pohlednější,“ míní Šlahař, který před pauzou našel střeleckou slinu.

Než Berani v posledním kole rupli 1:2 v Kolíně, podpořil sérii tří výher čtyřmi přesnými zásahy.

„Do Zlína jsem se vracel s tím, že budu dávat góly nebo je připravovat. Věřím, že jsem to odšpuntoval a budu týmu prospěšnější,“ věří Šlahař, který je se součtem 7+6 nejproduktivnějším hráčem týmu trenéra Miloše Říhy.

S centrem Denisem Kindlem vytvořili nejúdernější dvojici Beranů, v jejich formaci se přitom prostřídali čtyři křídelníci (Süss, Keränen, Paukku, Lang).

„Nejsem velkým zastáncem točení sestavy. Míchají se i ostatní pětky, ale je to dané tím, že máme velké výkyvy. Trenéři hledají nejvhodnější varianty, ale zatím se to nedaří,“ stýská si nejen Šlahař, který vnímá narůstající rozladěnost před sezonou natěšených příznivců. „Jsem ze Zlína, informace se ke mně dostanou. Nikomu to není lhostejné. Jsou fanoušci, kteří za námi stojí a věří, že se stejně jako loni zvedneme. Pak jsou ti, kteří chtějí výsledky hned. Za sebe můžu říct, že děláme maximum, aby byli spokojení.“

I tak vykazuje Zlín nejvyšší průměrnou domácí návštěvnost v soutěži (2 676). „Jejich podpora je pro nás důležitá.“