Konečně tým, jak si ho Říha vybral. Zlín chce vrátit do extraligy

„Nějaká rivalita tam je, stejně jako v zápasech proti Litoměřicím nebo Slavii, kde jsem působil tři roky. Prestižních utkání je ale více, máme tady Přerov nebo Vsetín,“ zmínil Říha, který po svém prosincovém příchodu vytáhl Berany až do valašského finále.

Máte znovu ty nejvyšší ambice?

Rádi bychom přivedli zpátky do Zlína extraligu, která sem patří. Bude to ale extrémně náročné. Všechny týmy posílily, soutěž je kvalitnější než loni. Věříme, že to zvládneme. Baráž je specifická. Nechci to rozvádět, napsalo se o ní a napovídalo hodně.

Loni jste tým zdědil, teď jste si ho stavěl k obrazu svému. Co se změnilo?

Je to úplně jiné. Máte čas se připravit. Někteří hráči se mi nezdáli na testech, tak jsme je poslali na kontrolní a dopadly výborně. Kdyby šli ostatní na testy později, byly by také lepší. Máme základ, o který se můžeme opřít. Věřím, že mužstvo bude mít energii. Teď jde o to, aby ji vydalo v zápasech.

Kádr je hotový?

Vytipované hráče se nám podařilo přivést. Terén ale pořád sondujeme. Kdyby se objevil zajímavý hráč, někdo by ještě mohl přijít.

Co Petr Kratochvíl, který se vrátil do Komety?

Zanechal tady výbornou stopu a také on se myslím cítil dobře. Měli jsme zájem o něj, on měl chuť působit u nás, ale Brno uplatnilo opci. Kdyby ne, jsem přesvědčený, že by byl členem našeho kádru.

Trenér Miloš Říha na tréninku zlínských hokejistů.

Jaká je pozice Zdeňka Sedláka? Vypadl ze sestavy a v přípravě hrál za druholigový Hodonín.

Jeden zápas. Konkurence se zvedla. Nastoupit může 12 útočníků, máme jich 15. Zlepšil se ve věcech, se kterými jsme nebyli spokojení, ale v přípravě se mu nedařilo. Teď to bude na něm. Když dostane šanci, jak se o ní porve.

Brankáři se o zápasy v přípravě dělili. Kdo bude jednička?

Huf odchytal čtyři, Kořének tři a jednoznačně si řekl, aby šanci dostal. Je mezi nimi zdravá rivalita, díky níž se vzájemně posouvají. Oba jsou extrémně pracovití, kvalitní. Je strašný problém jim dát gól na tréninku. Aspoň zpočátku soutěže je budeme točit.