Náš cíl? Zase hrát extraligu, říká zlínský generální manažer Pravda

„Musím ale přiznat, že jsem váhal. Jde o zásadní změnu i s ohledem na moje další aktivity, které jsem potřeboval promyslet. Nakonec jsem se rozhodl, že do toho půjdu společně se Zdeňkem Sedlákem, který bude mít na starosti mládež. Bylo by složité do rozjetých projektů a týmu, zapracovávat před startem sezony někoho úplně nového.“

Co znamená zpráva o obvinění Roberta Hamrly pro zlínský klub?

Je to samozřejmě nepříjemné, protože Robert vykonával nejvyšší funkci. Klubu se to nijak nedotýká, jde o kauzu z období let 2016 až listopad 2022. Robert nastoupil do vedení klubu později. A hlavně se to týká jeho soukromé společnosti. Policie od nás nechtěla žádné informace ani dokumenty, vyšetřování jde mimo nás.

Opoziční zastupitel Juráš mluvil o „reputačním“ problému. Vidíte to stejně?

Tím, že Robert vyvodil z této situace důsledky a na svoji pozici rezignoval, je to z mého pohledu vyřešené. Nikdo z partnerů nám neoznámil, že by kvůli tomu přerušil či ukončil spolupráci. Věřím, že nás to nijak nepoškodí ani v budoucnu.

Podle primátora Korce je možná varianta, že by Hamrla působil v klubu na jiné pozici, v níž by neměl pravomoci týkající se finanční oblasti. Je to ve hře?

Majitelé si ponechali čas na rozmyšlenou, záleží na jejich rozhodnutí. Aktuálně Robert z klubu úplně odešel. Pozici sportovního manažera vykonává hlavní trenér Miloš Říha, který si vybírá a skládá tým. Já řeším chod klubu, nové projekty, stavby a finance. Zdeněk Sedlák mládež. Klub jede ve stejném režimu. Do budoucna uvidíme, celý případ je týden starý. Každopádně budeme muset personálně posílit provoz a marketing, v tak úzkém týmu by to bylo v sezoně náročné.

Jak je Zlín ekonomicky zajištěný pro nadcházející sezonu?

V porovnání s loňským ročníkem jsme na tom s rozpočtem zhruba stejně. Rozdíl je v tom, že řešíme finance navíc, které by během sezony šlo využít na posily.

Budete mít po konci stavební firmy PSG titulárního sponzora, nebo půjdete do sezony s názvem HC Berani Zlín?

Generální partnerství nabízíme dále a chceme najít partnera, který bude úzce spjatý s klubem, porozumí našemu záměru a bude chtít tuto cestu následovat. Určitě nepůjdeme do stejných podmínek jako v minulosti bez synergických efektů. Mám nějakou představu a s partnery jednáme.

Jak složité je shánět partnery v regionu, kde až na výjimky chybí velké a silné firmy ochotné financovat profesionální sport?

Jednoduché to samozřejmě není. Na druhou stranu, mnoho let se tady dařilo sestavit rozpočet pro extraligu tak, že klub řadu let hrál v tabulce nahoře a dařilo se, než přišly špatné sezony a sestup. Myslím, že Zlínský kraj jeden extraligový klub utáhne.

A dva? Zájem postoupit netají ani Vsetín, který navíc posílil o střelce Hrňu z Třince.

Skládají zajímavý tým, ale uvidíme, jak by se případně poprali například se zázemím stadionu či jinými věcmi. V první lize jsou také další týmy, které mohou myslet na postup do baráže, zmíním třeba Porubu. Nahoře budou podle mě hrát i Pardubice B, které výrazně posilují, tam ale ambice postoupit logicky nejsou.

Co podoba kádru Zlína, ta už je hotová?

Tým je nachystaný na start sezony, s kádrem jsme spokojení, ale zároveň se netajíme, že pokud se na trhu objeví zajímavé jméno, měli bychom o něj zájem. Věřím, že do začátku září se nám podaří ještě někoho přivést.

Podle asistenta Petra Lešky je reálná varianta, že mužstvo začne v současném složení a posílí až v lednu před koncem přestupového období. Vidíte to stejně?

To je otázka strategie, jakou zvolíme. Letos jsme v euforii vyhráli ligu, ale všichni víme, že baráž se nepovedla. Je velký rozdíl projít celou soutěží, a pak ještě zvládnout několik zápasů proti extraligovému celku. Potřebovali bychom podstatně širší kádr než letos, kdy jsme ve finále se Vsetínem jeli na krev. Platí, že trh monitorujeme, a věřím, že se mohou objevit zajímavá jména hráčů, kteří budou hledat uplatnění nebo přivedeme někoho ze zahraničí.

Budou mít hráči natrénováno? Poslední dva roky byla právě jejich kondice terčem kritiky.

Před začátkem suché přípravy dělali testy a budou je dělat i poté, takže uvidíme srovnání. Tréninkový proces byl podle ohlasů, co mám, velmi kvalitní. Miloš Říha je známý tím, že chce hrát bruslivý a moderní hokej, k čemuž potřebuje typologicky hráče, kteří takový styl zvládají. A také se o něm ví, že na něj tým umí fyzicky nachystat.

Kam byste chtěl klub směřovat? Nehrozí, že pokud se Zlín do třeba dvou let nevrátí do extraligy, uvízne v první lize na delší dobu?

Základem všeho je uspět v baráži, což je extrémně náročné pro každý prvoligový klub. V historii postupovaly kluby spíše administrativní cestou, licenci si koupily nebo šly přes rozšířenou baráž. Musíme trpělivě, poctivě a strategicky pracovat tak, abychom byli na baráž nachystaní. Nejde si říct, že když to nezvládneme letos, nepůjde to ani za rok a nemá cenu se snažit. V otázce, kam bychom chtěli klub nasměrovat, se bavíme samozřejmě také o mládeži, kterou potřebujeme posunout.

Ta v současnosti nemá návaznost na extraligový A tým, nelimituje vás to?

To je sice pravda, ale dá se na to podívat i tak, že junioři mají díky tomu daleko větší prostor nastupovat za dospělé už dříve. Mladí se musí „obouchat“, skok z juniorky je pro ně už tak dost velký. Klíčové pro nás je, že jsme udrželi nejvyšší soutěže v juniorce i dorostu a hráči díky tomu budou mít kvalitní zápasy. Ve Zlíně se v minulosti vždy dařilo zapojovat do áčka vlastní odchovance, kteří v týmu postupně přebrali důležitou roli. To se v posledních letech až na výjimky vytratilo, což bychom rádi změnili.

Právě mládeži jste se věnoval původně přímo vy, že?

Ano, se Zdeňkem Sedlákem jsme ji chtěli dát dohromady a zvýšit její kvalitu. Pracovali jsme spolu takto už v Tigers Zlín, kteří se teď v mládeži propojují s Berany. Hokejová mládež ve Zlíně tak bude táhnout za jeden provaz. Cílem je, aby hrál Zlín v budoucnu extraligu dospělých, měl juniory a dorost v nejvyšších soutěžích a jejich B týmy byly v první lize. Mládež pojímáme komplexně, řešíme pro hráče ubytování, stravování, tréninkový proces v návaznost na střední či vysokou školu.

Proč byla tak velká animozita mezi dřívějším vedením mládeže Beranů a Tigers?

Tenkrát se vedení rozhodlo jít svou vlastní cestou. Naším cílem bylo vždy vybudovat profesionální zázemí, vychovávat silnou mladou generaci, a proto jsme rádi, že dochází k postupnému propojení.

Je reálné, aby se Petr Čajánek a další bývalí hráči působící u mládeže do klubu vrátili?

S Petrem, ale i dalšími se známe, není to tak, že by podobná věc byla neřešitelná. Ostatně Petr Leška nejdříve z klubu odešel a dnes je zpět v roli asistenta trenéra u A týmu. Rozhodně nemá nikdo zavřené dveře, uvidíme, co nám budoucnost přinese.

Jak to vypadá s prodejem permanentních vstupenek?

Ve srovnání s loňskem jsme na tom zhruba o deset procent lépe a to jsme ještě nešli do přímého prodeje. Chystáme i masivnější kampaň, abychom fanoušky oslovili. Bylo naprosto skvělé, jakou hokejovou horečku se podařilo ve Zlíně na jaře vyvolat. V play off byli diváci fantastičtí, hráčům pomohli povzbuzováním a klubu finančně nákupem vstupenek. Mám smělý cíl, aby se nám průměrnou návštěvu z tří tisíc lidí v sezoně podařilo navýšit na cca čtyři tisíce. Zároveň jim potřebujeme nabídnout větší komfort, proto chystáme fanouškovskou zónu před stadionem a pustili jsme se do rekonstrukce restaurace, která nabídne moderní zázemí v klubovém stylu pro fanoušky a hráče klubu. Zásadně se promění zázemí A týmu a tréninkové prostory v PSG aréně. A prostřednictvím městské společnosti STEZA se dělá oprava střechy, kanalizace a další.