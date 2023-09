Zlínští hokejisté nemají jasnou jedničku, začal loňský náhradník

„Dozvěděl jsem se to den před utkáním. Překvapilo mě to. Jsem vděčný za šanci,“ řekl Kořének po středečním střetnutí s Porubou, které Berani prohráli v nájezdech 3:4.

Leccos se dalo vytušit na předsezonní tiskové konferenci, kde hlavní trenér Miloš Říha neoznámil, kdo bude na začátku sezony jedničkou. „Huf odchytal v přípravě čtyři zápasy, Kořének tři a jednoznačně si řekl, aby příležitost dostal,“ pronesl Říha.

Zatímco s Hufem za zády Berani prohráli v létě všechny duely, s Kořénkem měli stoprocentní bilanci.

„O jeho nasazení rozhodlo, že měl v přípravě daleko lepší úspěšnost,“ vyložil Říha, proč v úvodním kole nasadil méně zkušeného z maskovaných mužů.

Zatímco Huf v soutěžním mezidobí inkasoval čtrnáct gólů, Kořének se chlubil průměrem jedné branky na zápas. Poruba mu ale pěkná čísla z přípravy pokazila. Kapituloval z první střely po 57 vteřinách. „Může se to stát, obzvláště v hokeji. Snažil jsem se to hodit co nejrychleji za hlavu a chytat dál, abych klukům pomohl,“ líčil Kořének, který se po bleskovém direktu okamžitě oklepal.

„Za branky nemohl. V některých fázích nás podržel, hlavně při soupeřových brejcích,“ zastal se ho Říha.

Porubští střelci ho překonali výhradně ze slotu, místa odkud padá nejvíce branek.

„Všechny tři góly jsem mohl chytit, ale že bych si je vyčítal, to ne. Příště to tam třeba nespadne,“ věří Kořének, jenž se ve středu večer pořádně zapotil.

A nejen kvůli porubským střelcům, kteří na něj vyslali 28 puků. „Bylo extrémní vedro, led nestál za nic, ležela na něm mlha, občas jsem neviděl na druhou bránu,“ povídal Kořének, který po dvou vítězných zápasech v loňské sezoně zapsal první prvoligovou porážku ve Zlíně.

Jestli zůstane v bráně také v sobotním druhém kole v Sokolově, Říha bezprostředně po středečním utkání neprozradil.

„Jak jsme deklarovali před sezonou, brankáři jsou vyrovnaní a na začátku je budeme spíše točit,“ naznačil Říha.

Huf navíc může sbírat minuty v extralize. Zlín se s Olomoucí dohodl na střídavých startech, opačným směrem by pak putoval jeho odchovanec Jakub Sedláček.