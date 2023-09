O posilách víme první poslední. Ve Vsetíně stavěli tým už od prosince

Proč jste změnili asistenta?

Radim (Kucharczyk) byl jediný trenér v organizaci, který si mohl vybrat, kde bude pokračovat. Nedávno skončil kariéru, trenérské zkušenosti má minimální, takže se rozhodl, že stráví sezonu u mládežníků, aby zjistil, o čem je trenérské řemeslo. Povede šesťáky a juniory. Z logiky věci ke mně přiskočil Luboš Rob, který zkušenosti u A-týmu má.

Jak vzal Vít Jonák ztrátu céčka?

Změna souvisí s minulou sezonou. Byla velmi těžká. S Jonym jsme trávili spoustu času debatami. Byl lídr týmu. Cítil jsem, že jeho pozice nebyla snadná. Po sezoně jsme se k tématu vrátili. Narodila se mu dcera. Jako kapitán si odpracoval svoje. Sdělil mi, že by se ve svém věku chtěl více věnovat sobě. V návaznosti na příchod Erika to do sebe zapadlo.

Ani funkci asistenta nechtěl?

Chce se věnovat svojí lajně s Robem a Berzinšem. Čekáme od nich velké věci. Povinnosti na ledě mu odpadnou. Zaslouží si to. Nicméně zůstává jedním z lídrů.

Na jaře jste skončili ve finále. Jaké ambice máte letos?

I vzhledem k finanční stabilitě klubu jsou vysoké a nemůžou být jiné. Ideální by byla extraligová baráž.

Jiří Weintritt

Koho považujete za největší konkurenty?

Je jich více. Dobrý soupeř je sousední Zlín, silná bude Jihlava, Prostějov, Poruba. A během sezony někdo vyplave a bude nakukovat do první čtyřky. Budeme to mít těžké. Poznali jsme to loni. Všichni se na nás připravovali, nikde jsme to neměli jednoduché.

Může být pětinásobný extraligový šampion Erik Hrňa posledním dílkem sestavy, kterým vše do sebe zapadne?

Loni to hodně leželo na Berzinšově útoku. Hrňa s Holcem a Klhůfkem by měli být v produktivitě cítit a doplňovat je. Třetí lajna jsou mladé pušky, agresivitou by neměli dát soupeři čas, stejně jako čtvrtá.