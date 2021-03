Trenér Sobotka se vrací k hokejistům Žďáru nad Sázavou

Dohodu potvrdil i sám Sobotka, který uplynulou sezonu strávil v prvoligovém Šumperku.

Jenže tamní Draci obsadili v tabulce Chance ligy nelichotivou předposlední pozici, což pro žďárského rodáka znamenalo, že s ním klub pro další ročník přestal počítat.

„Rozhodně to neberu jako zbytečnou sezonu. Každá podobná zkušenost je k nezaplacení,“ svěřil se Sobotka. „Z postavení v tabulce je jasné, že to nedopadlo dobře, ale byly i momenty, kdy jsme měli dobré zápasy,“ přesvědčoval.

Svou roli v konečném sumáři podle něj sehrálo i přerušení soutěže kvůli pandemii koronaviru.

„Neměli jsme úplně kádr na první ligu. Začali jsme pozdě s přípravou, a když pak přišlo přerušení, museli někteří kluci do práce a na brigádu, tudíž netrénovali,“ vysvětloval šestačtyřicetiletý Sobotka. „Posledních deset zápasů jsme ale odehráli slušně.“

O možnosti, že by se mohl po sezoně vrátit domů do Žďáru, mluvil s představiteli plamenů ještě v průběhu soutěže. „Byla to jedna z variant,“ přiznal bývalý útočník Žďáru nad Sázavou či prvoligové Třebíče, kde později také trénoval.

Pravděpodobnost, že společně s Radkem Hamanem povede žďárský A-tým v dalším ročníku druhé ligy, je podle něj téměř stoprocentní.

„Jsme takhle domluveni. Jedno procento si ale nechávám, kdyby třeba přišla nějaká zajímavá nabídka z vyšší soutěže. Což ale popravdě moc neočekávám,“ dodal Sobotka.